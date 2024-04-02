В Уряді оприлюднили зміни для виїзду студентів за кордон — які документи потрібні

Студенти-магістри ХНУ ім. В.Каразіна. Фото ілюстративне: УНІАН

Кабінет Міністрів України у вівторок 2 квітня ухвалив постанову "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України". Стало відомо, які документи повинні мати українські студенти для безпечного перетину кордону.

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти й науки України.

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Хто зі студентів має право перетинати кордон

Згідно з постановою освітнього відомства, студенти-чоловіки мають право на перетин кордон під час воєнного стану, якщо вони:

віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

учасники освітньої академічної мобільності;

їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на перший семестр.

Які документи мають бути у студентів

довідка від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням:

підстави співробітництва або терміну навчального семестру за кордоном;

відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;

підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;

електронний студентський квиток, завірений у "Дії";

військово-облікові документи з відповідними позначками районного та міського ТЦК СП.

Нагадаємо, раніше Міносвіти заявило, що в державі з 2027 року розпочнеться реформа профільної середньої освіти через введення індивідуальності навчання в старшій школі та свободи вибору для учнів.

Водночас нардеп від політфракції "Слуга народу" Юлія Грішина заявила, що парламентський комітет освіти планує також реформу заочної форми навчання для вишів.