В Правительстве обнародовали изменения для выезда студентов за границу — какие документы нужны
Кабинет Министров Украины во вторник 2 апреля принял постановление "О внесении изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины". Стало известно, какие документы должны иметь украинские студенты для безопасного пересечения границы.
Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Кто из студентов имеет право пересекать границу
Согласно постановлению образовательного ведомства, студенты-мужчины имеют право на пересечение границы во время военного положения, если они:
- от 18 до 22 лет, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации;
- учатся на дневной форме в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной форм собственности и получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка);
- участники образовательной академической мобильности;
- едут на обучение в иностранные учебные заведения сроком на первый семестр.
Какие документы должны быть у студентов
- справка от высшего образования Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием:
- основания сотрудничества или срока учебного семестра за границей;
- отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;
- подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;
- копию договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины;
- электронный студенческий билет, заверенный в "Дії";
- военно-учетные документы с отметками районного и городского ТЦК СП.
Напомним, ранее Минобразования заявило, что в государстве с 2027 года начнется реформа профильного среднего образования из-за введения индивидуальности обучения в старшей школе и свободы выбора для учащихся.
В то же время, нардеп от политфракции "Слуга народа" Юлия Гришина заявила, что парламентский комитет образования планирует также реформу заочной формы обучения для ВУЗов.
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