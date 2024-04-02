В Правительстве обнародовали изменения для выезда студентов за границу — какие документы нужны

Студенты-магистры ХНУ им. В.Каразина. Фото иллюстративное: УНИАН

Кабинет Министров Украины во вторник 2 апреля принял постановление "О внесении изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины". Стало известно, какие документы должны иметь украинские студенты для безопасного пересечения границы.

Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Кто из студентов имеет право пересекать границу

Согласно постановлению образовательного ведомства, студенты-мужчины имеют право на пересечение границы во время военного положения, если они:

от 18 до 22 лет, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации;

учатся на дневной форме в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной форм собственности и получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка);

участники образовательной академической мобильности;

едут на обучение в иностранные учебные заведения сроком на первый семестр.

Какие документы должны быть у студентов

справка от высшего образования Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием:

основания сотрудничества или срока учебного семестра за границей;

отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;

подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;

копию договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины;

электронный студенческий билет, заверенный в "Дії";

военно-учетные документы с отметками районного и городского ТЦК СП.

Напомним, ранее Минобразования заявило, что в государстве с 2027 года начнется реформа профильного среднего образования из-за введения индивидуальности обучения в старшей школе и свободы выбора для учащихся.

В то же время, нардеп от политфракции "Слуга народа" Юлия Гришина заявила, что парламентский комитет образования планирует также реформу заочной формы обучения для ВУЗов.