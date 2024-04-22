Вступна кампанія у військові виші — що варто знати про терміни та особливості

Новобранці ЗСУ. Фото ілюстративне: Житомирський ОТЦК СП/Facebook

Стали відомими терміни та особливості цьогорічної вступної кампанії до військових вишів та закладів фахової передвищої військової освіти України. Відповідні дати затверджені календарним планом.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у понеділок, 22 квітня.

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Прийом заяв, оформлення та надсилання документів від ТЦК та соціальної підтримки до приймальних відбіркових комісій вищих військових навчальних закладів триватиме до 1 липня.

До 20 липня вступники можуть подати документи безпосередньо до приймальних комісій ВВНЗ. З 20 по 30 липня відбуватиметься конкурсний відбір на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та ступеня вищої освіти бакалавра.

Кінцевий термін зарахування на навчання — 1 серпня. Конкурсний відбір вступників віком до 30 років для здобуття фахової передвищої та вищої освіти здійснюється приймальними комісіями, в тому числі і виїзним складом.

У разі неможливості оформлення особової справи в ТЦК та СП за місцем проживання або перебування на обліку, вступники мають право подати заяву та відповідні документи на вступ безпосередньо до приймальної комісії.

Крім того, цивільна молодь, а також військовослужбовці, за відсутності можливості здійснення первинного медичного огляду військово-лікарською комісією за місцем військової служби, проходять остаточний медичний огляд вступників військово-лікарською комісією безпосередньо у військових вишах під час проходження вступних випробувань.

Вступники на базі повної загальної середньої освіти мають змогу обирати бажаний формат участі у конкурсному відборі з кількох варіантів:

вступного випробування;

по результатам національного мультипредметного теста 2022, 2023 (три конкурсні предмети) чи 2024 (чотири конкурсні предмети) років, або зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року з трьох конкурсних предметів.

Всі вступники до військових вишів складатимуть іспит із фізичної підготовки та пройдуть професійно-психологічне обстеження.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів дозволив перетинати кордон чоловікам-студентам. Ці привілеї стосуються лише молодих людей, які навчаються в державних і комунальних вишах.

Також у законі про мобілізацію врахували пропозицію Комітету освіти щодо надання аспірантам права на відстрочку.