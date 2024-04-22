Вступна кампанія у військові виші — що варто знати про терміни та особливості
Стали відомими терміни та особливості цьогорічної вступної кампанії до військових вишів та закладів фахової передвищої військової освіти України. Відповідні дати затверджені календарним планом.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у понеділок, 22 квітня.
Що саме зміниться цього року при вступі у військові виші
Прийом заяв, оформлення та надсилання документів від ТЦК та соціальної підтримки до приймальних відбіркових комісій вищих військових навчальних закладів триватиме до 1 липня.
До 20 липня вступники можуть подати документи безпосередньо до приймальних комісій ВВНЗ. З 20 по 30 липня відбуватиметься конкурсний відбір на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та ступеня вищої освіти бакалавра.
Кінцевий термін зарахування на навчання — 1 серпня. Конкурсний відбір вступників віком до 30 років для здобуття фахової передвищої та вищої освіти здійснюється приймальними комісіями, в тому числі і виїзним складом.
У разі неможливості оформлення особової справи в ТЦК та СП за місцем проживання або перебування на обліку, вступники мають право подати заяву та відповідні документи на вступ безпосередньо до приймальної комісії.
Крім того, цивільна молодь, а також військовослужбовці, за відсутності можливості здійснення первинного медичного огляду військово-лікарською комісією за місцем військової служби, проходять остаточний медичний огляд вступників військово-лікарською комісією безпосередньо у військових вишах під час проходження вступних випробувань.
Вступники на базі повної загальної середньої освіти мають змогу обирати бажаний формат участі у конкурсному відборі з кількох варіантів:
- вступного випробування;
- по результатам національного мультипредметного теста 2022, 2023 (три конкурсні предмети) чи 2024 (чотири конкурсні предмети) років, або зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року з трьох конкурсних предметів.
Всі вступники до військових вишів складатимуть іспит із фізичної підготовки та пройдуть професійно-психологічне обстеження.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів дозволив перетинати кордон чоловікам-студентам. Ці привілеї стосуються лише молодих людей, які навчаються в державних і комунальних вишах.
Також у законі про мобілізацію врахували пропозицію Комітету освіти щодо надання аспірантам права на відстрочку.
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