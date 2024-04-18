Вступні іспити в магістратуру в 2024 році — який графік реєстрації

Магістри. Фото: kibit.edu.ua

У 2024 році в Україні основний період реєстрації абітурієнтів на вступ до магістратури розпочнеться 7 травня і триватиме до 29 травня. Майбутні магістри зобов'язані будуть скласти два іспити: єдине фахове вступне випробування та єдиний вступний іспит.

Відповідні дати затверджені календарним планом проведення вступних іспитів у магістратуру, які опублікувало Міністерство освіти та науки України.

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Вступні іспити в магістратуру

Атестація буде проводитися з 24 червня по 15 липня за індивідуальним графіком. Зокрема, абітурієнти отримають запрошення-перепустки на іспит у своїх особистих кабінетах до 17 червня.

Абітурієнти, які планують вступ до магістратури, матимуть можливість зареєструватися на участь у ЄВІ та ЄФВВ протягом двох періодів. Учасники, які не змогли зареєструватися під час основного періоду, зможуть зробити це під час додаткового, який триватиме з 17 по 21 червня.

Реєстрацію вступників до магістратури будуть проводити приймальні комісії закладів вищої освіти, якщо вступник буде присутній особисто або за допомогою дистанційного засобу зв'язку.

Цього року вступникам, які планують здійснити дистанційну реєстрацію, необхідно заздалегідь отримати кваліфікований електронний підпис.

Вступники зможуть отримати консультацію щодо процедури реєстрації за допомогою електронної пошти або телефону, контакти яких заклади вищої освіти мають розмістити на сторінках приймальних комісій на своїх офіційних вебсайтах.

Результати основної сесії будуть оголошені не пізніше 20 липня 2024 року.

Нагадаємо, на початку квітня Кабінет Міністрів дозволив перетинати кордон чоловікам-студентам. Щоправда, ці привілеї стосуються лише молодиків, які навчаються в державних і комунальних вишах.

Також у законі про мобілізацію врахували пропозицію Комітету освіти щодо надання аспірантам права на відстрочку. Її також отримають деякі студенти та викладачі.