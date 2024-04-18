Вступительные экзамены в магистратуру в 2024 году — какой график регистрации

Магистры. Фото: kibit.edu.ua

В 2024 году в Украине основной период регистрации абитуриентов на поступление в магистратуру начнется 7 мая и продлится до 29 мая. Будущие магистры обязаны будут сдать два экзамена: единый вступительный экзамен по специальности и единый вступительный экзамен.

Соответствующие даты утверждены календарным планом проведения вступительных экзаменов в магистратуру, опубликованных Министерством образования и науки Украины.

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Вступительные экзамены в магистратуру

Аттестация будет проводиться с 24 июня по 15 июля по индивидуальному графику. В частности, абитуриенты получат приглашения-пропуска на экзамен в своих личных кабинетах до 17 июня.

Абитуриенты, которые планируют поступление в магистратуру, смогут зарегистрироваться на участие в ЕВЭ и ЕФВВ в течение двух периодов. Участники, которые не смогли зарегистрироваться во время основного периода, смогут сделать это во время дополнительного, который продлится с 17 по 21 июня.

Регистрацию поступающих в магистратуру будут проводить приемные комиссии высших учебных заведений, если поступающий будет присутствовать лично или с помощью дистанционного средства связи.

В этом году поступающим, которые планируют провести дистанционную регистрацию, необходимо заранее получить квалифицированную электронную подпись.

Поступающие смогут получить консультацию по процедуре регистрации с помощью электронной почты или телефона, контакты которых учреждения высшего образования должны разместить на страницах приемных комиссий на своих официальных веб-сайтах.

Результаты основной сессии будут оглашены не позднее 20 июля 2024 года.

Напомним, в начале апреля Кабинет министров разрешил пересекать границу мужчинам-студентам. Правда, эти привилегии касаются только молодых людей, которые учатся в государственных и коммунальных вузах.

Также в законе о мобилизации учли предложение Комитета образования по предоставлению аспирантам права на отсрочку. Ее также получат некоторые студенты и преподаватели.