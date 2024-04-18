Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Вступительные экзамены в магистратуру в 2024 году — какой график регистрации arrow

Вступительные экзамены в магистратуру в 2024 году — какой график регистрации

18 апреля 2024 13:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вступительные экзамены в магистратуру в 2024 году — какой график регистрации
Магистры. Фото: kibit.edu.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В 2024 году в Украине основной период регистрации абитуриентов на поступление в магистратуру начнется 7 мая и продлится до 29 мая. Будущие магистры обязаны будут сдать два экзамена: единый вступительный экзамен по специальности и единый вступительный экзамен.

Соответствующие даты утверждены календарным планом проведения вступительных экзаменов в магистратуру, опубликованных Министерством образования и науки Украины.

Читайте также:

Вступительные экзамены в магистратуру

Аттестация будет проводиться с 24 июня по 15 июля по индивидуальному графику. В частности, абитуриенты получат приглашения-пропуска на экзамен в своих личных кабинетах до 17 июня.

Абитуриенты, которые планируют поступление в магистратуру, смогут зарегистрироваться на участие в ЕВЭ и ЕФВВ в течение двух периодов. Участники, которые не смогли зарегистрироваться во время основного периода, смогут сделать это во время дополнительного, который продлится с 17 по 21 июня.

Регистрацию поступающих в магистратуру будут проводить приемные комиссии высших учебных заведений, если поступающий будет присутствовать лично или с помощью дистанционного средства связи.

В этом году поступающим, которые планируют провести дистанционную регистрацию, необходимо заранее получить квалифицированную электронную подпись.

Поступающие смогут получить консультацию по процедуре регистрации с помощью электронной почты или телефона, контакты которых учреждения высшего образования должны разместить на страницах приемных комиссий на своих официальных веб-сайтах.

Результаты основной сессии будут оглашены не позднее 20 июля 2024 года.

Напомним, в начале апреля Кабинет министров разрешил пересекать границу мужчинам-студентам. Правда, эти привилегии касаются только молодых людей, которые учатся в государственных и коммунальных вузах.

Также в законе о мобилизации учли предложение Комитета образования по предоставлению аспирантам права на отсрочку. Ее также получат некоторые студенты и преподаватели.

образование
студенты
учеба
Университет
экзамены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость