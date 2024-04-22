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Вступительная кампания в военные ВУЗы — что следует знать о сроках и особенностях

22 апреля 2024 17:30
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Вступительная кампания в военные ВУЗы — что следует знать о сроках и особенностях
Новобранцы ВСУ. Фото иллюстративное: Житомирский ОТЦК СП/Facebook
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Стали известны сроки и особенности вступительной кампании в военные ВУЗы и учреждения профессионального предвысшего военного образования Украины. Подходящие даты утверждены календарным планом.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в понедельник, 22 апреля.

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Прием заявлений, оформление и отправка документов от ТЦК и социальной поддержки в приемные отборочные комиссии высших военных учебных заведений продлится до 1 июля.

До 20 июля поступающие могут подать документы непосредственно в приемные комиссии ВУЗов. С 20 по 30 июля пройдет конкурсный отбор на обучение для получения образовательно-профессиональной степени младшего бакалавра и бакалавра.

Конечный срок зачисления на обучение — 1 августа. Конкурсный отбор поступающих в возрасте до 30 лет для получения профессионального высшего образования осуществляется приемными комиссиями, в том числе и выездным составом.

В случае невозможности оформления личного дела в ТЦК и СП по месту жительства или нахождения на учете, поступающие имеют право подать заявление и соответствующие документы на поступление непосредственно в приемную комиссию.

Кроме того, гражданская молодежь, а также военнослужащие, при отсутствии возможности осуществления первичного медицинского осмотра военно-врачебной комиссией по месту военной службы, проходят окончательный медицинский осмотр поступающих военно-врачебной комиссией непосредственно в военных ВУЗах во время прохождения вступительных экзаменов.

Поступающие на базе полного среднего образования могут выбирать желаемый формат участия в конкурсном отборе из нескольких вариантов:

  • вступительного экзамена;
  • по результатам национального мультипредметного теста 2022, 2023 (три конкурсных предмета) или 2024 (четыре конкурсных предмета) лет или внешнего независимого оценивания 2021 года по трем конкурсным предметам.

Все поступающие в военные ВУЗы будут сдавать экзамен по физической подготовке и пройдут профессионально-психологическое обследование.

Напомним, Кабинет министров разрешил пересекать границу мужчинам-студентам. Эти привилегии относятся только к молодым людям, которые учатся в государственных и коммунальных вузах.

Также в законе о мобилизации учли предложение Комитета по предоставлению аспирантам права на отсрочку.

образование
Украина
вступительная кампания
военные

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