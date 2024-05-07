Позапланові перевірки у школах: подробиці

Школи в Україні. Фото: Новини.LIVE

Державна служба якості освіти України може проводити позапланові перевірки шкіл за зверненням батьків. Відтак інстанція зобов’язана реагувати на них, аби відновити порушені права. Але мова не йде про масові планові перевірки, як це було до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це Новини.LIVE розповів Руслан Гурак, голова Державної служби якості освіти України.

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"Не потрібно боятися масових позапланових перевірок шкіл, бо їх нема і не може бути через відповідний мораторій. Його ввели на початку війни. Але якщо учасники освітнього процесу вважають, що їхні права порушені, вони можуть звернутися до нас із відповідним зверненням, щоб ми могли оперативно реагувати на такі випадки та відновити порушені права", — відзначив Гурак.

За його словами, перевірка Державної служби якості освіти може стосуватися роботи вчителів або ж умов навчання. Зокрема, левова частка заяв про порушення у 2023 році стосувалася організації освітнього процесу. Наприклад, про налаштування освітнього процесу, очний чи він дистанційний, якщо дистанційний, то як саме проходить, якою є методологічна та методична підтримка цього процесу.

"Батьки часто скаржаться, що вчителі не проводять он-лайн уроки або ж дають завдання учням лише через месенджери. Тобто левова частка звернень стосується організації освітнього процесу, облаштування та функціонування укриттів та будь-яких проявів насильства у школі", — уточнив Гурак.

Окрім батьківських звернень про перевірки бувають також звернення від шкіл та засновників шкіл, каже Гурак. Кожна заява ретельно опрацьовується, вона має бути обґрунтована та підкріплена відповідними доказами.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України вирішило узаконити проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для бакалаврів, магістрів та аспірантів. Здобувачі вищої освіти повинні будуть складати іспит після виконання половини освітньої програми.