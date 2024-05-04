Університети матимуть нову причину відраховувати студентів — Міносвіти може ввести новий іспит

Студенти ЗВО. Ілюстративне фото: uifuture.org

Міністерство освіти і науки України вирішило узаконити проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для бакалаврів, магістрів та аспірантів. Здобувачі вищої освіти повинні будуть складати іспит після виконання половини освітньої програми.

Відповідну поправку вже затвердив освітній комітет Верховної Ради.

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Проведення єдиного іспиту у закладах вищої освіти

Згідно з наказом Міносвіти, проведення такого іспиту вже було організовано для бакалаврів та магістрів на окремих спеціальностях у вищих навчальних закладах. Водночас нардепи хочуть закріпити необхідність складання цього іспиту в законі та поширити його й на всіх аспірантів.

У разі неуспішного складання іспиту студенту дається одна спроба, аби перескласти, а при повторній невдачі — його відраховують. Відновити навчання у ЗВО, склавши ще раз цей екзамен можна буде не раніше, аніж за шість місяців та лише на контрактній основі.

Але є й виключення щодо цієї вимоги — іноземці, особи без громадянства та військовослужбовці мають право не складати іспит.

Відрахування студента чи аспіранта чоловічої статі загрожує йому втратою відстрочки від мобілізації. Відомо, що публічне обговорення ідеї цього проєкту триватиме до 9 травня.

Скриншот поправки до проєкту закону

Раніше юристка пояснила, за яких умов здобувачі освіти не підлягають мобілізації.

Також ми писали, чи можуть мобілізувати чоловіка призовного віку під час вступу до магістратури.

Крім того, у якому випадку чоловікам даватимуть відстрочку на два місяці.