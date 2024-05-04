В университетов будет новая причина отчислять студентов — Минобразования может ввести новый экзамен

Студенты ВУЗа. Иллюстративное фото: uifuture.org

Министерство образования и науки Украины решило узаконить проведение единого государственного квалификационного экзамена для бакалавров, магистров и аспирантов. Соискатели высшего образования должны будут сдавать экзамен после выполнения половины образовательной программы.

Соответствующую поправку уже утвердил образовательный комитет Верховной Рады.

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Согласно приказу Минобразования, проведение такого экзамена уже было организовано для бакалавров и магистров по отдельным специальностям в высших учебных заведениях. В то же время нардепы хотят закрепить необходимость сдачи этого экзамена в законе и распространить его и на всех аспирантов.

В случае неуспешной сдачи экзамена студенту дается одна попытка, чтобы пересдать, а при повторной неудачи — его отчисляют. Возобновить обучение в ВУЗе, сдав еще раз этот экзамен можно будет не раньше, чем через шесть месяцев и только на контрактной основе.

Но есть и исключение по этому требованию — иностранцы, лица без гражданства и военнослужащие имеют право не сдавать экзамен.

Отчисление студента или аспиранта мужского пола чревато потерей отсрочки от мобилизации. Известно, что публичное обсуждение идеи этого проекта продлится до 9 мая.

Скриншот поправки к проекту закона

Ранее юрист объяснила, при каких условиях соискатели образования не подлежат мобилизации.

Также мы писали, могут ли мобилизовать мужчину призывного возраста при поступлении в магистратуру.

Кроме того, в каком случае мужчинам будут давать отсрочку на два месяца.