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В Госслужбе качества образования объяснили масштабные проверки в школах

7 мая 2024 05:01
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Внеплановые проверки в школах: подробности
Школы в Украине. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Государственная служба качества образования Украины может проводить внеплановые проверки школ по обращению родителей. Инстанция обязана реагировать на них, чтобы восстановить нарушенные права. Но речь не идет о массовых плановых проверках, как это было до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом Новини.LIVE рассказал Руслан Гурак, глава Государственной службы качества образования Украины.

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"Не нужно бояться массовых внеплановых проверок школ, потому что их нет и не может быть из-за существующего моратория. Его ввели в начале войны. Но если участники образовательного процесса считают, что их права нарушены, они могут обратиться к нам с соответствующим обращением, чтобы мы могли оперативно реагировать на такие случаи и восстановить нарушенные права", — отметил Гурак.

По его словам, проверка Государственной службы качества образования может касаться работы учителей или условий обучения. В частности, львиная доля заявлений о нарушении в 2023 году касалась организации образовательного процесса. Например, настроек образовательного процесса, очного или дистанционного обучений, как оно проходит, какова методологическая и методическая поддержка этого процесса.

"Родители часто жалуются, что учителя не проводят он-лайн уроки или же дают задание ученикам только через мессенджеры. То есть львиная доля обращений касается организации образовательного процесса, обустройства и функционирования укрытий и любых проявлений насилия в школе", — уточнил Гурак.

Кроме родительских обращений о проверках, бывают также обращения от школ и учредителей школ, говорит Гурак. Каждое заявление тщательно прорабатывается, оно должно быть обосновано и подкреплено соответствующими доказательствами.

Напомним, Министерство образования и науки Украины решило узаконить проведение единого государственного квалификационного экзамена для бакалавров, магистров и аспирантов. Соискатели высшего образования должны будут сдавать экзамен после выполнения половины образовательной программы.

образование
школы
Украина
Столичные школы
проверки

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