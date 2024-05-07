Внеплановые проверки в школах: подробности

Школы в Украине. Фото: Новини.LIVE

Государственная служба качества образования Украины может проводить внеплановые проверки школ по обращению родителей. Инстанция обязана реагировать на них, чтобы восстановить нарушенные права. Но речь не идет о массовых плановых проверках, как это было до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом Новини.LIVE рассказал Руслан Гурак, глава Государственной службы качества образования Украины.

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"Не нужно бояться массовых внеплановых проверок школ, потому что их нет и не может быть из-за существующего моратория. Его ввели в начале войны. Но если участники образовательного процесса считают, что их права нарушены, они могут обратиться к нам с соответствующим обращением, чтобы мы могли оперативно реагировать на такие случаи и восстановить нарушенные права", — отметил Гурак.

По его словам, проверка Государственной службы качества образования может касаться работы учителей или условий обучения. В частности, львиная доля заявлений о нарушении в 2023 году касалась организации образовательного процесса. Например, настроек образовательного процесса, очного или дистанционного обучений, как оно проходит, какова методологическая и методическая поддержка этого процесса.

"Родители часто жалуются, что учителя не проводят он-лайн уроки или же дают задание ученикам только через мессенджеры. То есть львиная доля обращений касается организации образовательного процесса, обустройства и функционирования укрытий и любых проявлений насилия в школе", — уточнил Гурак.

Кроме родительских обращений о проверках, бывают также обращения от школ и учредителей школ, говорит Гурак. Каждое заявление тщательно прорабатывается, оно должно быть обосновано и подкреплено соответствующими доказательствами.

Напомним, Министерство образования и науки Украины решило узаконить проведение единого государственного квалификационного экзамена для бакалавров, магистров и аспирантов. Соискатели высшего образования должны будут сдавать экзамен после выполнения половины образовательной программы.