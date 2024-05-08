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У ВР розповіли про масштабну реформу у середній освіті, — подробиці

8 травня 2024 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Реформа освіти в Україні та 12-річна школа: подробиці
Школярі в Україні. Фото: nus.org.ua
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

В Україні продовжується велика реформа середньої шкільної освіти та поступове введення 12-річки. В її рамках нинішні учні 6 класу будуть переходити у 7 клас. З 2027 року вони вже перейдуть у старшу профільну трирічну школу 10-11-12 класів.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

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"Ті школярі, які зараз закінчують 6 клас і молодші, будуть вчитися вже 12 років. Це масштабна реформа, яка була започаткована ще до нас. Після 9 класу розпочинається 3-річна старша профільна школа, основна ідея якої — зменшення кількості дисциплін. Щоб діти не вивчали по 20 предметів, а обрали собі 7-9 профільних", — зазначив Бабак.

Сергій Бабак
Сергій Бабак. Фото: Ліга

За словами політика, старша школа буде за різними напрямками: академічні, гуманітарні, математичні, природничі. Школярі будуть обирати собі певний профіль із 7-9 дисциплін, які будуть вивчати більш поглиблено і таким чином готуватися доступу університету.

"Діти будуть більше розвантажені. І це абсолютно позитивна реформа, яка вкрай необхідна нам для вступу в Європейський Союз. Там всі на 12-й системі. Якщо ми хочемо, щоб наші свідоцтва про повну загальну середню освіту були еквівалентні європейським, щоби ми були більш мобільними у ЄС, нам потрібна 12-річка", — підсумував Бабак.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України вирішило узаконити проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для бакалаврів, магістрів та аспірантів. Здобувачі вищої освіти повинні будуть складати іспит після виконання половини освітньої програми.

Верховна Рада
освіта
Сергій Бабак
інститут
Міносвіти

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