Реформа освіти в Україні та 12-річна школа: подробиці

Школярі в Україні. Фото: nus.org.ua

В Україні продовжується велика реформа середньої шкільної освіти та поступове введення 12-річки. В її рамках нинішні учні 6 класу будуть переходити у 7 клас. З 2027 року вони вже перейдуть у старшу профільну трирічну школу 10-11-12 класів.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

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"Ті школярі, які зараз закінчують 6 клас і молодші, будуть вчитися вже 12 років. Це масштабна реформа, яка була започаткована ще до нас. Після 9 класу розпочинається 3-річна старша профільна школа, основна ідея якої — зменшення кількості дисциплін. Щоб діти не вивчали по 20 предметів, а обрали собі 7-9 профільних", — зазначив Бабак.

Сергій Бабак. Фото: Ліга

За словами політика, старша школа буде за різними напрямками: академічні, гуманітарні, математичні, природничі. Школярі будуть обирати собі певний профіль із 7-9 дисциплін, які будуть вивчати більш поглиблено і таким чином готуватися доступу університету.

"Діти будуть більше розвантажені. І це абсолютно позитивна реформа, яка вкрай необхідна нам для вступу в Європейський Союз. Там всі на 12-й системі. Якщо ми хочемо, щоб наші свідоцтва про повну загальну середню освіту були еквівалентні європейським, щоби ми були більш мобільними у ЄС, нам потрібна 12-річка", — підсумував Бабак.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України вирішило узаконити проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для бакалаврів, магістрів та аспірантів. Здобувачі вищої освіти повинні будуть складати іспит після виконання половини освітньої програми.