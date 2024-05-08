Реформа образования в Украине и 12-летняя школа: подробности

Школьники в Украине. Фото: nus.org.ua

В Украине продолжается большая реформа среднего школьного образования, введения 12-летки. В ее рамках, нынешние ученики 6 класса с 2027 года перейдут в старшую трехлетнюю профильную школу 10-11-12 классов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

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"Те школьники, которые сейчас заканчивают 6 класс и младшие, будут учиться уже 12 лет. Это масштабная реформа, которая началась еще до нас. После 9 класса начинается 3-летняя старшая профильная школа, основная идея которой — уменьшение количества дисциплин. Чтобы дети не изучали по 20 предметов, а выбрали себе 7-9 профильных", — отметил Бабак.

Сергей Бабак. Фото: Лига

По словам политика, старшая школа будет с разными направлениями: академическое, гуманитарное, математическое. Школьники будут выбирать себе определенный профиль с 7-9 дисциплинами, которые будут изучать более углубленно и таким образом будут готовиться к доступу университета.

"Дети будут больше разгружены. И это абсолютно позитивная реформа, которая крайне необходима нам для вступления в ЕС. Там все на 12-й системе. Если мы хотим, чтобы наши свидетельства о среднем образовании были эквивалентны европейским, чтобы мы были более мобильными в ЕС, нам нужна 12-летка", — подытожил Бабак.

Напомним, Министерство образования и науки Украины решило узаконить проведение единого государственного квалификационного экзамена для бакалавров, магистров и аспирантов. Соискатели высшего образования должны будут сдавать экзамен после выполнения половины образовательной программы.