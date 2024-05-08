В образовательных учреждениях планируется ввести обязательные курсы международного гуманитарного права

В украинских школах может появиться новый предмет — что известно
Международное гуманитарное право может стать частью украинского образования. Этот вопрос обсуждался на очередном заседании Межведомственной комиссии по применению и реализации норм международного гуманитарного права (МГП) в Украине под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в среду, 8 мая.
Участники заседания рассмотрели введение обязательных образовательных курсов по международному гуманитарному праву в общеобразовательных школах, а также для госслужащих.
Что именно за курсы МГП
"В частности, планируется включить в учебную программу курсы, охватывающие понятие защиты прав человека в ситуациях вооруженных конфликтов, и включить темы международного гуманитарного права в программы привычных школьных дисциплин, таких как защита Украины, правоведение, история", — говорилось на заседании.
Образовательный материал планируется распространять в виде пособий, онлайн-курсов и с помощью проведения специализированных тренингов.
Курсы по изучению МГП для госслужащих
"Мы, как правительство, должны сделать все, чтобы распространить эту программу", — отметила Ирина Верещук.
Вице-премьер предлагает сделать профильное обучение с МГП обязательным для госслужащих и обсудила с членами Комиссии средства для дальнейшего запуска соответствующей учебной программы.
Комиссия планирует продолжить внедрение МГП в систему образования и привлечь Национальное агентство государственной службы, Красный Крест, другие гуманитарные и правозащитные организации, а также экспертов по международному гуманитарному праву.
Напомним, что в Украине продолжается большая реформа среднего школьного образования и постепенное введение 12-летки. В ее рамках нынешние учащиеся 6-го класса будут переходить в 7-й класс. С 2027 года они уже перейдут в старшую трехлетнюю профильную школу 10-11-12 классов.
Также Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10177. Он осуществляет реформу высшего образования и позволяет изменять срок обучения для студентов.
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