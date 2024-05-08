В образовательных учреждениях планируется ввести обязательные курсы международного гуманитарного права

Школьники. Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Международное гуманитарное право может стать частью украинского образования. Этот вопрос обсуждался на очередном заседании Межведомственной комиссии по применению и реализации норм международного гуманитарного права (МГП) в Украине под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в среду, 8 мая.

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Участники заседания рассмотрели введение обязательных образовательных курсов по международному гуманитарному праву в общеобразовательных школах, а также для госслужащих.

Что именно за курсы МГП

"В частности, планируется включить в учебную программу курсы, охватывающие понятие защиты прав человека в ситуациях вооруженных конфликтов, и включить темы международного гуманитарного права в программы привычных школьных дисциплин, таких как защита Украины, правоведение, история", — говорилось на заседании.

Образовательный материал планируется распространять в виде пособий, онлайн-курсов и с помощью проведения специализированных тренингов.

Курсы по изучению МГП для госслужащих

"Мы, как правительство, должны сделать все, чтобы распространить эту программу", — отметила Ирина Верещук.

Вице-премьер предлагает сделать профильное обучение с МГП обязательным для госслужащих и обсудила с членами Комиссии средства для дальнейшего запуска соответствующей учебной программы.

Комиссия планирует продолжить внедрение МГП в систему образования и привлечь Национальное агентство государственной службы, Красный Крест, другие гуманитарные и правозащитные организации, а также экспертов по международному гуманитарному праву.

Напомним, что в Украине продолжается большая реформа среднего школьного образования и постепенное введение 12-летки. В ее рамках нынешние учащиеся 6-го класса будут переходить в 7-й класс. С 2027 года они уже перейдут в старшую трехлетнюю профильную школу 10-11-12 классов.

Также Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10177. Он осуществляет реформу высшего образования и позволяет изменять срок обучения для студентов.