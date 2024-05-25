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В Україні збільшать виробництво боєприпасів — Шмигаль розповів про нову постанову уряду

25 травня 2024 00:05
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Україні збільшать виробництво боєприпасів — Шмигаль розповів про нову постанову уряду
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Україна розширює виробництво боєприпасів, подібно до попереднього збільшення виробництва дронів. Держава підвищила рентабельність для вітчизняних компаній.

Про це повідомив прем’єр-міністр Дениса Шмигаля у Telegram.

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Він заявив, що Україна значно збільшила виробництво власної зброї за останні два роки. Особливо успішним стало створення різноманітних дронів.

Зростання виробництва було спричинене введенням приватних компаній у цей процес. Уряд встановив для них рівень прибутковості у 25%, що призвело до сторазового збільшення виробництва дронів за рік.

"Тепер цей успішний кейс із дронами масштабуємо на виготовлення боєприпасів. Затверджуємо постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості", — повідомив Шмигаль.

Прем’єр також зазначив, що це рішення допоможе виробникам розширювати та оновлювати свої виробничі лінії.

"Водночас очікуємо побачити нові компанії та нові інвестиції. Дякую всім, хто бореться та працює заради сильної України, заради майбутнього нашої держави, заради нашої перемоги", — додав він.

Раніше німецький концерн Rheinmetall, який є одним із найбільших у Європі з виробництва зброї, відкрив оборонний завод у Медіаші, що в Румунії. Компанія буде допомагати Україні, зокрема в підтримці військових машин. 

Також ми розповідали, що генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив про намір відкрити ще одне підприємство в Україні. Планується, що воно спеціалізуватиметься на виробництві систем ППО. Крім того, компанія протягом 2024 року планує доставити Україні "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів

Денис Шмигаль
війна
Україна
боєприпаси
дрони
уряд
війна в Україні

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