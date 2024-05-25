В Украине увеличат производство боеприпасов — Шмыгаль рассказал о новом постановлении правительства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Facebook

Украина расширяет производство боеприпасов, подобно предварительному увеличению производства дронов. Государство повысило рентабельность для отечественных компаний.

Об этом сообщил премьер-министр Дениса Шмыгаля в Telegram.

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Он заявил, что Украина значительно увеличила производство собственного оружия за последние два года. Особенно успешным стало создание разнообразных дронов.

Рост производства был вызван введением частных компаний в этот процесс. Правительство установило для них уровень доходности в 25%, что привело к стократному увеличению производства дронов за год.

"Теперь этот успешный кейс с дронами масштабируем на изготовление боеприпасов. Утверждаем постановление, устанавливающее для отечественных производителей боеприпасов уровень доходности в размере до 25% от их себестоимости", — сообщил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что данное решение поможет производителям расширять и обновлять свои производственные линии.

"В то же время ожидаем увидеть новые компании и новые инвестиции. Спасибо всем, кто борется и работает ради сильной Украины, будущего нашего государства, нашей победы", — добавил он.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших в Европе по производству оружия, открыл оборонный завод в Медиаше в Румынии. Компания будет помогать Украине, в частности, в поддержке военных машин.

Также мы рассказывали, что генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил о намерении открыть еще одно предприятие в Украине. Планируется, что оно будет специализироваться на производстве систем ПВО. Кроме того, компания в течение 2024 планирует доставить Украине "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов.