Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Украине увеличат производство боеприпасов — Шмыгаль рассказал о новом постановлении правительства arrow

В Украине увеличат производство боеприпасов — Шмыгаль рассказал о новом постановлении правительства

25 мая 2024 00:05
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Украине увеличат производство боеприпасов — Шмыгаль рассказал о новом постановлении правительства
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украина расширяет производство боеприпасов, подобно предварительному увеличению производства дронов. Государство повысило рентабельность для отечественных компаний.

Об этом сообщил премьер-министр Дениса Шмыгаля в Telegram.

Читайте также:

Производство боеприпасов в Украине

Он заявил, что Украина значительно увеличила производство собственного оружия за последние два года. Особенно успешным стало создание разнообразных дронов.

Рост производства был вызван введением частных компаний в этот процесс. Правительство установило для них уровень доходности в 25%, что привело к стократному увеличению производства дронов за год.

"Теперь этот успешный кейс с дронами масштабируем на изготовление боеприпасов. Утверждаем постановление, устанавливающее для отечественных производителей боеприпасов уровень доходности в размере до 25% от их себестоимости", — сообщил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что данное решение поможет производителям расширять и обновлять свои производственные линии.

"В то же время ожидаем увидеть новые компании и новые инвестиции. Спасибо всем, кто борется и работает ради сильной Украины, будущего нашего государства, нашей победы", — добавил он.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших в Европе по производству оружия, открыл оборонный завод в Медиаше в Румынии. Компания будет помогать Украине, в частности, в поддержке военных машин.

Также мы рассказывали, что генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил о намерении открыть еще одно предприятие в Украине. Планируется, что оно будет специализироваться на производстве систем ПВО. Кроме того, компания в течение 2024 планирует доставить Украине "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов.

Денис Шмыгаль
война
Украина
боеприпасы
дроны
правительство
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца