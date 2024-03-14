В Україні стартувала реєстрація на НМТ-2024
В Україні в четвер, 14 березня, розпочалася реєстрація на національний мультипредметний тест. Вона триватиме до 11 квітня включно.
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.
НМТ-2024
"Відсьогодні розпочинається реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 11 квітня включно", — йдеться у повідомленні.
В Міносвіти розповіли, що цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в безпаперовій формі.
Тому вступникам треба самостійно створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу, в якому необхідно вказати особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особу.
Далі потрібно здійснити такі дії:
- вказати реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років";
- указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов;
- вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де він / вона планує проходити НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи;
- завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
- надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.
Нагадаємо, 22 лютого Міносвіти затвердило календарний план НМТ для вступної кампанії. Основна сесія стартує вже із середини травня.
Також ми писали, що Національний мультипредметний тест у 2024 році передбачає три обов'язкових предмети та один на вибір абітурієнта.
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