Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Україні стартувала реєстрація на НМТ-2024 arrow

В Україні стартувала реєстрація на НМТ-2024

14 березня 2024 14:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні стартувала реєстрація на НМТ-2024
Українські школярі. Ілюстративне фото: znayshov.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні в четвер, 14 березня, розпочалася реєстрація на національний мультипредметний тест. Вона триватиме до 11 квітня включно.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Читайте також:

НМТ-2024

"Відсьогодні розпочинається реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 11 квітня включно", — йдеться у повідомленні.

В Міносвіти розповіли, що цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в безпаперовій формі.

Тому вступникам треба самостійно створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу, в якому необхідно вказати особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особу. 

Далі потрібно здійснити такі дії:

  • вказати реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років";
  • указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов;
  • вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де він / вона планує проходити НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи;
  • завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
  • надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

Нагадаємо, 22 лютого Міносвіти затвердило календарний план НМТ для вступної кампанії. Основна сесія стартує вже із середини травня.

Також ми писали, що Національний мультипредметний тест у 2024 році передбачає три обов'язкових предмети та один на вибір абітурієнта.

НМТ
школярі
екзамени
Міносвіти
школа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше