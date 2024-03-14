В Украине стартовала регистрация на НМТ-2024

Украинские школьники. Иллюстративное фото: znayshov.com

В Украине в четверг, 14 марта, началась регистрация на национальный мультипредметный тест. Она продлится до 11 апреля включительно.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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"С сегодняшнего дня начинается регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте. Продлится она до 11 апреля включительно", — говорится в сообщении.

В Минобразования рассказали, что в этом году украинский центр оценивания качества образования проводит регистрацию в безбумажной форме.

Поэтому поступающим нужно самостоятельно создать персональный кабинет с помощью специального сервиса, в котором необходимо указать личные данные: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность.

Далее нужно совершить следующие действия:

указать регистрационные данные (контактную информацию, категорию "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет");

указать на необходимость создания особых (специальных) условий;

выбрать из предложенных перечней учебный предмет на выбор и населенный пункт в Украине или за рубежом, где он планирует проходить НМТ, а также язык составления предметов сертификационной работы;

скачать сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;

отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценки качества образования, нажав соответствующую кнопку в сервисе.

Напомним, 22 февраля Минобразования утвердило календарный план НМТ для вступительной кампании. Основная сессия стартует уже с середины мая.

Также мы писали, что Национальный мультипредметный тест в 2024 году предусматривает три обязательных предмета и один на выбор абитуриента.