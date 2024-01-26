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Міносвіти затвердило остаточні дати проведення НМТ-2024

26 січня 2024 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Міносвіти затвердило остаточні дати проведення НМТ-2024
Школярі пишуть іспит у класі за партами. Фото: cambridge.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий розповів, коли цьогоріч відбудеться Національний мультипредметний тест. За його словами, тестування з чотирьох предметів будуть проводити в один день.

Про це Оксен Лісовий повідомив у Facbook.

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Коли відбудеться НМТ у 2024 році

Лісовий зазначив, що НМТ проводитимуть з 14 травня до 19 липня, зокрема, в цей час відбудеться основна й додаткова сесії. 

"Нагадаю, що в 2024 році вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів. Три обов’язкових, а один — на вибір. Кількість обов’язкових предметів цьогоріч збільшилася через історію України. Знати та розуміти історію своєї країни, наші виклики і перемоги — це база в усі часи, а у воєнний час це також і питання національної безпеки. Водночас зробили все, щоб повідомити про обовʼязковість складання історії України як раніше. Тож уже з вересня старшокласники могли почати підготовку", — пояснив міністр.

Проведення НМТ 2024 року
Проведення НМТ 2024 року. Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Очільник Міносвіти розповів, що проведення тестування в один пов'язане з безпекою вступників.

"Знаю, що тестування з чотирьох предметів протягом одного дня може бути чималим навантаженням. Але вкотре наголошую, що це робимо передусім заради безпеки вступників та створення для всіх рівних умов. Така модель дає можливість вступникові з’явитися в пункті тестування лише один раз. Особливо актуально це для тих, хто змушений їхати для складання НМТ до сусіднього населеного пункту. До того ж більше сесій = більша ймовірність потрапити на повітряну тривогу", — наголосив Лісовий.

Перелік предметів НМТ 2024 року
Перелік предметів НМТ 2024 року. Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Інформацію про кількість тестових завдань, їх форми та схеми нарахування балів можна знайти на вебсайті.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Оксена Лісового
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Оксена Лісового

Нагадаємо, що минулий рік запам'ятається більшості освітян, експертів, учнів, студентів, батьків та інших причетних до освіти людей війною та всім, що з нею пов'язане. Асоціація інноваційної та цифрової освіти традиційно підбила підсумки найважливіших подій у сфері освіти 2023 року.

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Міносвіти

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