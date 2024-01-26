Минобразования утвердило окончательные даты проведения НМТ-2024

Школьники пишут экзамен в классе за партами. Фото: cambridge.org

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, когда состоится Национальный мультипредметный тест. По его словам, тестирование по четырем предметам будут проводить в один день.

Об этом Оксен Лисовой сообщил в Facbook.

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Лисовой отметил, что НМТ будут проводить с 14 мая по 19 июля, в частности, в это время состоится основная и дополнительная сессии.

"Напомню, что в 2024 году поступающие будут сдавать экзамен по четырем предметам. Три обязательных, а один — по выбору. Количество обязательных предметов в этом году увеличилось из-за истории Украины. Знать и понимать историю своей страны, наши вызовы и победы — это база во все времена, а в военное время это также вопрос национальной безопасности. В то же время сделали все, чтобы сообщить об обязательности составления истории Украины как раньше. Поэтому уже с сентября старшеклассники могли начать подготовку", — пояснил министр.

Проведение НМТ в 2024 году. Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Глава Минобразования рассказал, что проведение тестирования в один день связано с безопасностью поступающих.

"Знаю, что тестирование по четырем предметам в течение одного дня может быть немалой нагрузкой. Но еще раз подчеркиваю, что это делаем прежде ради безопасности поступающих и создания для всех равных условий. Такая модель дает возможность поступающему появиться в пункте тестирования только один раз. Особенно актуально это для тех, кто вынужден ехать для составления НМТ в соседний населенный пункт. К тому же больше сессий = большая вероятность попасть на воздушную тревогу", — подчеркнул Лисовой.

Список предметов НМТ 2024 года. Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Информацию о количестве тестовых заданий, их формах и схемах начисления баллов можно найти на вебсайте.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Оксена Лисового

Напомним, что прошлый год запомнится большинству педагогов, экспертов, учащихся, студентов, родителей и других причастных к образованию людей войной и всем, что с ней связано. Ассоциация инновационного и цифрового образования традиционно подвела итоги важнейших событий в сфере образования 2023 года.