Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Вступна кампанія-2024 — Міносвіти затвердило план проведення НМТ arrow

Вступна кампанія-2024 — Міносвіти затвердило план проведення НМТ

22 лютого 2024 15:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вступна кампанія-2024 — Міносвіти затвердило план проведення НМТ
Школярі здають тестування. Фото: НУШ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністерство освіти і науки України затвердило календарний план національного мультипредметного тест (НМТ) для вступної кампанія-2024. Основна сесія стартує вже з середини травня.

Про повідомила пресслужба МОН у четвер, 22 лютого.

План вступної кампанії
План вступної кампанії. Фото: скриншот

Вступна кампанія 2024 року

НМТ-2024 вступники складатимуть з 14 травня до 25 червня під час основної сесії та з 11 до 19 липня — додаткової.

Учасники тестування отримають результати до 2 та 26 липня. Це відбуватиметься відповідно до того, чи складали вони іспит на основній сесії чи додатковій.

Основна реєстрація вступників на іспит розпочнеться вже 14 березня і триватиме до 11 квітня.

Нагадаємо, Національний мультипредметний тест у 2024 році передбачає три обов'язкових предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) та один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія).
 
25 січня Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики предметних тестів основного та додаткового блоків НМТ-2024 і схеми нарахування балів за виконання завдань.

студенти
Україна
вступна кампанія
тест
екзамени
абітурієнт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі