Вступна кампанія-2024 — Міносвіти затвердило план проведення НМТ

Школярі здають тестування. Фото: НУШ

Міністерство освіти і науки України затвердило календарний план національного мультипредметного тест (НМТ) для вступної кампанія-2024. Основна сесія стартує вже з середини травня.

Про повідомила пресслужба МОН у четвер, 22 лютого.

План вступної кампанії. Фото: скриншот

Вступна кампанія 2024 року

НМТ-2024 вступники складатимуть з 14 травня до 25 червня під час основної сесії та з 11 до 19 липня — додаткової.

Учасники тестування отримають результати до 2 та 26 липня. Це відбуватиметься відповідно до того, чи складали вони іспит на основній сесії чи додатковій.

Основна реєстрація вступників на іспит розпочнеться вже 14 березня і триватиме до 11 квітня.

Нагадаємо, Національний мультипредметний тест у 2024 році передбачає три обов'язкових предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) та один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія).



25 січня Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики предметних тестів основного та додаткового блоків НМТ-2024 і схеми нарахування балів за виконання завдань.