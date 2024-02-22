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Вступительная кампания-2024 - Минобразования утвердило план проведения НМТ

22 февраля 2024 15:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Вступительная кампания-2024 - Минобразования утвердило план проведения НМТ
Школьники сдают тестирование. Фото: НУШ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министерство образования и науки Украины утвердило календарный план национального мультипредметного теста (НМТ) для вступительной кампании-2024. Основная сессия стартует уже с середины мая.

Об этом сообщила прессслужба МОН в четверг, 22 февраля.

План вступительной кампании
План вступительной кампании. Фото: скриншот

Вступительная кампания 2024 года

НМТ-2024 поступающие будут составлять с 14 мая по 25 июня во время основной сессии и с 11 по 19 июля — дополнительной.

Участники тестирования получат результаты до 2 и 26 июля. Это будет происходить в соответствии с тем, сдавали ли они экзамен на основной сессии или дополнительной.

Основная регистрация поступающих на экзамен начнется уже 14 марта и продлится до 11 апреля.

Напомним, Национальный мультипредметный тест в 2024 году предусматривает три обязательных предмета (украинский язык, математика и история Украины 16-21 веков) и один по выбору абитуриента (иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, физика и химия), украинская литература и география).

25 января Украинский центр оценки качества образования утвердил общие характеристики предметных тестов основного и дополнительного блоков НМТ-2024 и схемы начисления баллов за выполнение задач.

студенты
Украина
вступительная кампания
тест
экзамены
абитуриент

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