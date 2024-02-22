Вступительная кампания-2024 - Минобразования утвердило план проведения НМТ
Министерство образования и науки Украины утвердило календарный план национального мультипредметного теста (НМТ) для вступительной кампании-2024. Основная сессия стартует уже с середины мая.
Об этом сообщила прессслужба МОН в четверг, 22 февраля.
Вступительная кампания 2024 года
НМТ-2024 поступающие будут составлять с 14 мая по 25 июня во время основной сессии и с 11 по 19 июля — дополнительной.
Участники тестирования получат результаты до 2 и 26 июля. Это будет происходить в соответствии с тем, сдавали ли они экзамен на основной сессии или дополнительной.
Основная регистрация поступающих на экзамен начнется уже 14 марта и продлится до 11 апреля.
Напомним, Национальный мультипредметный тест в 2024 году предусматривает три обязательных предмета (украинский язык, математика и история Украины 16-21 веков) и один по выбору абитуриента (иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, физика и химия), украинская литература и география).
25 января Украинский центр оценки качества образования утвердил общие характеристики предметных тестов основного и дополнительного блоков НМТ-2024 и схемы начисления баллов за выполнение задач.
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