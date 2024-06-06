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В Україні підрахували екологічні збитки внаслідок підриву Каховської ГЕС — сума вражає

6 червня 2024 19:09
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Україні підрахували екологічні збитки внаслідок підриву Каховської ГЕС — сума вражає
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Цензор.net
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

За попередніми розрахунками екологічні збитки внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС складають мільярди гривень. Остаточну суму порахувати наразі неможливо, оскільки частина півдня України окупована.

Про це заявив повідомив перший заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба, пише Укрінформ.

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Яка сума збитків

Повну картину отриманих збитків можна буде побачити тільки після деокупації півдня України.

 "Розрахована шкода внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС становить близько 164 млрд грн. Ми чекаємо на деокупацію, щоб можна було розрахувати ці збитки у повній мірі", — сказав Заруба.

Які території зазнали найбільшої шкоди

Найбільшої шкоди зазнали території, що розташовані на лівому березі Дніпра — 60%. Зараз значна частина їх перебуває в окупації.

"Тільки після комплексної оцінки ми будемо мати повну картину того, що відбулося, що ми втратили чи не втратили назавжди, і що ми будемо робити з Каховською ГЕС після війни", — сказав перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

Відновлення Каховського водосховища

Краснолуцький додав, що наразі науковці працюють над пропозиціями щодо збереження екологічних аспектів.

"Провідні академіки підготують пропозиції, що робити з відновленням Каховського водосховища та гідроелектростанції - чи відновлювати, чи ні, а якщо відновлювати, то в яких об'ємах. Після того, як будуть готові їхні розрахунки, ми проведемо широкі громадські обговорення по цих питаннях", — сказав представник міністерства.

Раніше міський голова нової Каховки Володимир Коваленко розповів про три основні наслідки підриву дамби на Каховські ГЕС та про людей, які живуть сьогодні на лівобережжі Херсонщини. 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на роковини страшної трагедії на Каховській гідроелектростанції. Глава держави назвав теракт прорахованим злочином російської армії.

збитки
Каховська ГЕС
ГЕС
Нова Каховка
екологічна катастрофа
екологія

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