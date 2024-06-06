Прорахований злочин — Зеленський прокоментував річницю трагедії на Каховській ГЕС

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на роковини страшної трагедії на Каховській гідроелектростанції. Глава держави назвав теракт прорахованим злочином російської армії.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram у четвер, 6 червня.

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За словами глави держави, теракт на ГЕС — свідомий і прорахований злочин проти природи та всіх херсонців.

"Навіть точну кількість загиблих зараз з’ясувати неможливо, бо наймасштабнішого удару зазнала окупована частина Херсонщини. Загалом постраждали щонайменше десятки тисяч людей, сотні тисяч залишилися без питної води. Були затоплені значні території України та знищене Каховське водосховище, яке забезпечувало, зокрема, стабільність роботи Запорізької атомної станції — найбільшої у Європі", — сказав він, та додав, що наслідки теракту відчули навіть у Чорноморському регіоні України.

За рік Україні, як зауважив президент, вдалося ліквідувати частину наслідків такого російського удару.

"Вдячний усім, хто рятував людей, допомагав забезпечувати житлом, відновлював постачання питної води. Це значна робота. І не менш значною роботою буде притягнення Росії до справедливої відповідальності за цей та інші злочини війни – свідомі російські удари по людях і людяності, по всьому живому. Усі, хто працює заради справедливості для України та заради відновлення нашої країни, є захисниками життя", — резюмував Зеленський.

Підрив Каховської ГЕС — що відомо

Нагадаємо, 6 червня 2023 року армія Росії підірвала Каховську ГЕС, що призвело до однієї з найбільших екологічних катастроф в історії України. Тоді президент оприлюднив плани України щодо відновлення електростанції, де наголосив на необхідності цієї ініціативи.

Вже 9 червня 2023 року СБУ встановила, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група російських військ, найімовірніше — зсередини дамби

А 14 березня стало відомо, що в осушене раніше Каховське водосховище знову почала прибувати вода. Це пов'язано, ймовірно, з весняним таненням снігів, яке принесло додаткову вологу у пониззя Дніпра.

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