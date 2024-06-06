Годовщина трагедии на Каховской ГЭС - реакция Зеленского

Просчитанное преступление — Зеленский прокомментировал годовщину трагедии на Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на годовщину страшной трагедии на Каховской гидроэлектростанции. Глава государства назвал теракт просчитанным преступлением российской армии.
Об этом он написал в своем блоге в Telegram в четверг, 6 июня.
Зеленский прокомментировал годовщину трагедии на Каховской ГЭС
По словам главы государства, теракт на ГЭС — сознательное и просчитанное преступление против природы и всех херсонцев.
"Даже точное количество погибших сейчас выяснить невозможно, потому что самый масштабный удар понесла оккупированная часть Херсонской области. В общей сложности пострадали по меньшей мере десятки тысяч человек, сотни тысяч остались без питьевой воды. Были затоплены значительные территории Украины и уничтожено Каховское водохранилище, которое обеспечивало, в частности, стабильность работы Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе", — сказал он и добавил, что последствия теракта ощутили даже в Черноморском регионе Украины.
Через год Украине, как отметил президент, удалось ликвидировать часть последствий такого российского удара.
"Благодарен всем, кто спасал людей, помогал обеспечивать жильем, возобновлял поставки питьевой воды. Это значительная работа. И не менее значительной работой будет привлечение России к справедливой ответственности за это и другие преступления войны — сознательные российские удары по людям и человечности, по всему живому. Все, кто работает ради справедливости для Украины и восстановления нашей страны, являются защитниками жизни", — резюмировал Зеленский.
Подрыв Каховской ГЭС — как это было
Напомним, 6 июня 2023 года армия России взорвала Каховскую ГЭС, что привело к одной из величайших экологических катастроф в истории Украины. Тогда президент обнародовал планы по восстановлению электростанции, где отметил необходимость этой инициативы.
Уже 9 июня 2023 года СБУ установила, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа российских войск, вероятнее всего, изнутри дамбы. А 14 марта стало известно, что в Каховское водохранилище снова начала прибывать вода.
А также раньше мы рассказывали о том, сколько украинцев потеряли дома в оккупированных Олешках Херсонской области из-за подрыва электростанции. В свою очередь, украинские пограничники показали кадры, как выглядит бывшее водохранилище.
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