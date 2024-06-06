Годовщина трагедии на Каховской ГЭС - реакция Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на годовщину страшной трагедии на Каховской гидроэлектростанции. Глава государства назвал теракт просчитанным преступлением российской армии.

Об этом он написал в своем блоге в Telegram в четверг, 6 июня.

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По словам главы государства, теракт на ГЭС — сознательное и просчитанное преступление против природы и всех херсонцев.

Затопленные дома Херсона. Фото: Telegram Владимира Зеленского

"Даже точное количество погибших сейчас выяснить невозможно, потому что самый масштабный удар понесла оккупированная часть Херсонской области. В общей сложности пострадали по меньшей мере десятки тысяч человек, сотни тысяч остались без питьевой воды. Были затоплены значительные территории Украины и уничтожено Каховское водохранилище, которое обеспечивало, в частности, стабильность работы Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе", — сказал он и добавил, что последствия теракта ощутили даже в Черноморском регионе Украины.

Спасатели осматривают последствия наводнения. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Через год Украине, как отметил президент, удалось ликвидировать часть последствий такого российского удара.

Спасение пожилой женщины. Фото: Telegram Владимира Зеленского

"Благодарен всем, кто спасал людей, помогал обеспечивать жильем, возобновлял поставки питьевой воды. Это значительная работа. И не менее значительной работой будет привлечение России к справедливой ответственности за это и другие преступления войны — сознательные российские удары по людям и человечности, по всему живому. Все, кто работает ради справедливости для Украины и восстановления нашей страны, являются защитниками жизни", — резюмировал Зеленский.

Подрыв Каховской ГЭС — как это было

Напомним, 6 июня 2023 года армия России взорвала Каховскую ГЭС, что привело к одной из величайших экологических катастроф в истории Украины. Тогда президент обнародовал планы по восстановлению электростанции, где отметил необходимость этой инициативы.

Последствия наводнения. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Уже 9 июня 2023 года СБУ установила, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа российских войск, вероятнее всего, изнутри дамбы. А 14 марта стало известно, что в Каховское водохранилище снова начала прибывать вода.

А также раньше мы рассказывали о том, сколько украинцев потеряли дома в оккупированных Олешках Херсонской области из-за подрыва электростанции. В свою очередь, украинские пограничники показали кадры, как выглядит бывшее водохранилище.