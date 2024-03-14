У Каховське водосховище повертається вода — з чим це пов'язано

Вода, яка з'явилася у водосховищі. Фото: Texty.org.ua

В осушене раніше Каховське водосховище знову почала прибувати вода. Це пов'язано, ймовірно, з весняним таненням снігів, яке принесло додаткову вологу у пониззя Дніпра.

Про це повідомляє Texty.org.ua з посиланням на супутникові знімки.

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"За відсутності штучного регулювання рівня води, сьогодні ми можемо спостерігати на території колишнього Каховського водосховища ті самі процеси, що відбуваються на природних, незарегульованих людиною заплавах річок. Весняні водопілля відбувалися на цих землях ще до побудови ГЕС тисячі років", — сказав експерт Української природоохоронної групи Григорій Коломицев, говорячи про причини прибуття води у раніше осушене водосховище.

Зміни у Каховському водосховищі за декілька місяців. Супутникові знімки: Texty.org.ua

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка.

Пізніше у ЗМІ показали супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС.