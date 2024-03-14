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В Каховское водохранилище возвращается вода — с чем это связано

14 марта 2024 10:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Каховское водохранилище возвращается вода — с чем это связано
Вода, появившаяся в водохранилище. Фото: Texty.org.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В осушенное ранее Каховское водохранилище снова начала прибывать вода. Это связано, вероятно, с весенним таянием снегов, которое принесло дополнительную влагу в низовье Днепра.

Об этом сообщает Texty.org.ua со ссылкой на спутниковые снимки.

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"При отсутствии искусственного регулирования уровня воды, сегодня мы можем наблюдать на территории бывшего Каховского водохранилища те же процессы, которые происходят на природных, незарегулированных человеком поймах рек. Весенние половодья происходили на этих землях еще до построения ГЭС тысячи лет", — сказал эксперт Украинской природоохранной. группы Григорий Коломицев, говоря о причинах прибытия воды в ранее осушенное водохранилище.

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Изменения в Каховском водохранилище через несколько месяцев. Спутниковые снимки: Texty.org.ua

Напомним, 6 июня 2023 года российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка.

Позже в СМИ показали спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС.

война
снег
вода
Каховская ГЭС
Новая Каховка
война в Украине

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