Річниця підриву Каховської ГЕС - наслідки в окупованих Олешках

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: ДСНС

У червні 2023 року окупанти підірвали Каховську ГЕС, під затопленням опинилися десятки населених пунктів, серед яких і окуповані Олешки. За час окупації там майже не залишилося українців, люди виїхали. Дехто отримав компенсацію за зруйноване житло внаслідок затоплення.

Про це Новини.LIVE розповів колишній Олешківський міський голова Євген Рищук.

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"На сьогоднішній день бойові дії йдуть. Але підрив Каховської ГЕС — це був останній цвях для душ людей, які ще там залишалися. Підтоплення спровокувало великий відтік населення. Якщо беремо громаду з 40 тисячами населення, то якщо залишилося 5-6 тисяч — це максимум. Або це люди, які не можуть виїхати, або ті, хто думають, що якось буде", — заявив Рищук.

Він додав, що вода пішла, хоча рівень ґрунтових вод не низький. В деяких місцях можна копати землю і на рівні 70 см вже буде вода.

Щодо відшкодувань для людей, які втратили житло внаслідок підтоплення, то це проблематично. Адже законодавство не дозволяє виплачувати кошти без огляду комісії, а на окупованій території це неможливо.

"Те що я знаю, то виділяли по 5 тисяч на одне господарство людям. Кілька тисяч людей отримали ці гроші", — розповів Євген Рищук.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Вони захопили електростанцію ще в перший день повномасштабної збройної агресії 24 лютого 2022 року і замінували її. Відновленню станція не підлягає.

Для побудови нової станції потрібно буде щонайменше 5 років і близько 1 млрд євро, порахували в компанії "Укргідроенерго", до складу якої входить Каховська ГЕС.