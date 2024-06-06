Годовщина подрыва Каховской ГЭС – последствия в оккупированных Олешках

Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: ГСЧС

В июне 2023 года оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под затоплением оказались десятки населенных пунктов, среди которых и оккупированные Олешки. За время оккупации там почти не осталось украинцев, люди уехали. Некоторые получили компенсацию за разрушенное жилье в результате затопления.

Об этом Новини.LIVE рассказал бывший Олешковский городской голова Евгений Рыщук.

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"На сегодняшний день боевые действия идут. Но подрыв Каховской ГЭС — это был последний гвоздь для душ еще оставшихся там людей. Подтопление спровоцировало большой отток населения. Если берем общину с 40 тысячами населения, то если осталось 5-6 тысяч — это максимум. Или это люди, которые не могут уехать, или те, кто думают, что как-то будет", — заявил Рыщук.

Он добавил, что вода ушла, хотя уровень грунтовых вод не низок. В некоторых местах можно копать землю и на уровне 70 см уже будет вода.

Относительно возмещений для людей, потерявших жилье в результате подтопления, это проблематично. Ведь законодательство не разрешает выплачивать средства без осмотра комиссии, а на оккупированной территории это невозможно.

"То, что я знаю, то выделяли по 5 тысяч на одно хозяйство людям. Несколько тысяч человек получили эти деньги", — рассказал Евгений Рыщук.

Напомним, 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Они захватили электростанцию еще в первый день полномасштабной вооруженной агрессии 24 февраля 2022 г. и заминировали ее. Восстановлению станция не подлежит.

Для постройки новой станции потребуется минимум 5 лет и около 1 млрд евро, посчитали в компании "Укргидроэнерго", в состав которой входит Каховская ГЭС.