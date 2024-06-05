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Підрив Каховської ГЕС — прикордонники показали, який вигляд зараз має водосховище

5 червня 2024 10:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Яка ситуація на Каховському водосховищі у червні 2024 року
Каховське водосховище. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники підірвали Каховську гідроелектростанцію 6 червня 2023 року. Від цієї страшної події, яка забрала багато життів українців, пройшов майже рік.

Як тепер воюють прикордонники на місці, де колись було Каховське водосховище, йдеться у відеоматеріалі ДПСУ.

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Як змінилося Каховське водосховище за рік

У ДПСУ зауважили, що з моменту підриву греблі Каховської ГЕС російськими військовими минув рік. Тоді окрім жертв серед цивільного населення, масштабних руйнувань інфраструктури та мільярдних збитків, цей воєнний злочин росіян призвів до обміління водосховища.

Тепер значні ділянки землі, які раніше були сховані під водою, заростають деревами та іншою рослинністю. Відповідні зміни позначились і на ході бойових дій, які не припиняються на цій ділянці фронту.

Прикордонники розповіли, що ускладнює ситуацію також близькість цієї території до окупованої Запорізької АЕС.

Раніше начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі Ранок.LIVE оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію Каховського водосховища.

Крім того, еколог розповів, що берег колишнього Каховського водосховища тепер вкритий мушлями, а з висохлого ґрунту проросла біла верба. 

Каховська ГЕС
Запорізька область
Дніпропетровська область
війна в Україні
прикордонники

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