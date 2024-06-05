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Подрыв Каховской ГЭС — пограничники показали, как выглядит сейчас водохранилище

5 июня 2024 10:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Какая ситуация на Каховском водохранилище в июне 2024 года
Каховское водохранилище. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики взорвали Каховскую гидроэлектростанцию 6 июня 2023 года. От этого страшного события, которое унесло много жизней украинцев, прошел почти год.

Как теперь воюют пограничники на месте, где когда-то было Каховское водохранилище, говорится в видеоматериале ГПСУ.

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В ГПСУ отметили, что с момента подрыва плотины Каховской ГЭС российскими военными прошел год. Тогда кроме жертв среди гражданского населения, масштабных разрушений инфраструктуры и миллиардного ущерба, это военное преступление россиян привело к обмелению водохранилища.

Теперь значительные участки земли, которые ранее были спрятаны под водой, зарастают деревьями и другой растительностью. Соответствующие изменения отразились и на ходе боевых действий, которые не прекращаются на этом участке фронта.

Пограничники рассказали, что усложняет ситуацию также близость этой территории к оккупированной Запорожской АЭС.

Ранее начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВ Александр Толоконников в эфире Ранок.LIVE оценил вероятность захода ДРГ на территории Каховского водохранилища.

Кроме того, эколог рассказал, что берег бывшего Каховского водохранилища теперь покрыт ракушками, а из высохшей почвы проросла белая ива.

Каховская ГЭС
Запорожская область
Днепропетровская область
война в Украине
пограничники

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