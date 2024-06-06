Прикордонники розповіли, як рятували людей після підриву Каховської ГЕС

Прикордонник з позивним "Санта". Фото: Скриншот з відео

Після підриву дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилось життя десятків тисяч мирних жителів. Одразу після катастрофи прикордонники долучилися до рятувальників та спасали людей.

Про події річної давнини розповіла Держприкордонслужба в Telegram у четвер, 6 червня.

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Як прикордонники рятували людей із підтоплених будинків

У відомстві зазначили, що підрив росіянами греблі спричинив найбільшу техногенну катастрофу в Європі за десятиліття. Під загрозою опинилися життя десятки тисяч мирних жителів.

"На порятунок їм прийшли й прикордонники. Серед них — бійці на псевдо "Санта", який врятував родину з затопленого будинку, та "Док", який з побратимами евакуював з Лівобережжя понад 30 людей", — йдеться у дописі ДПСУ.

Прикордонник з позивним "Санта" розповів, що 6 червня, приблизно о 04:00 ранку до його підрозділу надійшла інформація про підрив дамби на Каховській ГЕС. Бійці одразу ж висунулися в той район і помітили, що рівень води дуже стрімко підіймається. За його словами, кожної години вода підіймалась більше ніж на півметра, затоплюючи будинки.

"Багато людей залишилось у своїх багатоповерхівках. Ми розвозили їм воду та їжу. Як тільки ми висунули в район проведення своїх робіт, то біля нас в десяти метрах прилетів снаряд. Вода "з'їла" всі уламки, нас не зачепило, навіть контузій не було. Ми перехрестились та й пішли далі", — згадує події військовий на псевдо "Док".

Бійці розповідають, що тоді цивільне населення, яке знаходилось у сірій зоні, потрапило в пастку. У них не було засобів пересування, не було запасів їжі та води.

"Санта" також пригадав, як за допомогою дрона він побачив на даху будинку жінку з двома дітьми. Тоді він дав вказівку своєму екіпажу підготувати записку і дроном відправити жінці. В записці зазначалось, що все буде добре і їх скоро врятуюсь. Так і трапилось, дуже скоро жінка з дітьми була у безпеці.

"Док" розповів, що наша аеророзвідка помітила невеликий острів, який із всіх сторін був уже затоплений і на ньому перебувало більше тридцяти чоловік. В темноті наші бійці організували евакуацію.

Підрив дамби на Каховській ГЕС

Російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка, зранку 6 червня 2023 року.

Наслідки стали катастрофічними не лише для місцевої флори та фауни, але і для людей. Тисячі із них втратили дім та змушені були евакуюватися. Також важкими наслідками стали: забруднення Чорного моря, обміління Каховського водосховища, втрата зрошення на Херсонщині.

Міський голова нової Каховки Володимир Коваленко розповів про три основні наслідки підриву дамби на Каховські ГЕС та про людей, які живуть сьогодні на лівобережжі Херсонщини.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на роковини страшної трагедії на Каховській гідроелектростанції. Глава держави назвав теракт прорахованим злочином російської армії.