Пограничники рассказали, как спасали людей после подрыва Каховской ГЭС

Пограничник с позывным "Санта". Фото: Скриншот с видео

После подрыва дамбы Каховской ГЭС под угрозой оказалась жизнь десятков тысяч мирных жителей. Сразу после крушения пограничники присоединились к спасателям и спасали людей.

О событиях годичной давности рассказала Госпогранслужба в Telegram в четверг, 6 июня.

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В ведомстве отметили, что подрыв россиянами плотины вызвал крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия. Под угрозой оказались жизни десятков тысяч мирных жителей.

"На спасение им пришли и пограничники. Среди них — бойцы на псевдо "Санта", спасшего семью из затопленного дома, и "Док", который с собратьями эвакуировал из Левобережья более 30 человек", — говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничник с позывным "Санта" рассказал, что 6 июня, около 04:00 утра в его подразделение поступила информация о подрыве дамбы на Каховской ГЭС. Бойцы сразу же выдвинулись в район и заметили, что уровень воды очень стремительно поднимается. По его словам, каждый час вода поднималась более чем на полметра, затапливая дома.

"Многие люди остались в своих многоэтажках. Мы развозили им воду и еду. Как только мы выдвинули в район проведение своих работ, то около нас в десяти метрах прилетел снаряд. Вода "съела" все обломки, нас не задело, даже контузий не было. Мы перекрестились и пошли дальше", — вспоминает события военный на псевдо "Док".

Бойцы рассказывают, что тогда находившееся в серой зоне гражданское население попало в ловушку. У них не было средств передвижения, не было запасов пищи и воды.

"Санта" также вспомнил, как с помощью дрона он увидел на крыше дома женщину с двумя детьми. Тогда он дал указание своему экипажу подготовить записку и дроном отправить женщине. В записке отмечалось, что все будет хорошо, и их скоро спасусь. Так и случилось, очень скоро женщина с детьми была в безопасности.

"Док" рассказал, что наша аэроразведка заметила небольшой остров, который со всех сторон был уже затоплен и на нем находилось более тридцати человек. В темноте наши бойцы организовали эвакуацию.

Подрыв дамбы на Каховской ГЭС

Российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка, утром 6 июня 2023 года.

Последствия стали катастрофическими не только местной флоры и фауны, но и людям. Тысячи из них потеряли дом и вынуждены были эвакуироваться. Также тяжелыми последствиями стали: загрязнение Черного моря, обмеление Каховского водохранилища, потеря орошения на Херсонщине.

Мэр новой Каховки Владимир Коваленко рассказал о трех основных последствиях подрыва дамбы на Каховские ГЭС и о людях, живущих сегодня на левобережье Херсонщины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на годовщину страшной трагедии на Каховской гидроэлектростанции. Глава государства назвал теракт просчитанным преступлением российской армии.