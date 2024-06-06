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Годовщина подрыва Каховской ГЭС — пограничники рассказали детали спасения людей

6 июня 2024 14:23
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Пограничники рассказали, как спасали людей после подрыва Каховской ГЭС
Пограничник с позывным "Санта". Фото: Скриншот с видео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

После подрыва дамбы Каховской ГЭС под угрозой оказалась жизнь десятков тысяч мирных жителей. Сразу после крушения пограничники присоединились к спасателям и спасали людей.

О событиях годичной давности рассказала Госпогранслужба в Telegram в четверг, 6 июня.

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В ведомстве отметили, что подрыв россиянами плотины вызвал крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия. Под угрозой оказались жизни десятков тысяч мирных жителей.

"На спасение им пришли и пограничники. Среди них — бойцы на псевдо "Санта", спасшего семью из затопленного дома, и "Док", который с собратьями эвакуировал из Левобережья более 30 человек", — говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничник с позывным "Санта" рассказал, что 6 июня, около 04:00 утра в его подразделение поступила информация о подрыве дамбы на Каховской ГЭС. Бойцы сразу же выдвинулись в район и заметили, что уровень воды очень стремительно поднимается. По его словам, каждый час вода поднималась более чем на полметра, затапливая дома.

"Многие люди остались в своих многоэтажках. Мы развозили им воду и еду. Как только мы выдвинули в район проведение своих работ, то около нас в десяти метрах прилетел снаряд. Вода "съела" все обломки, нас не задело, даже контузий не было. Мы перекрестились и пошли дальше", — вспоминает события военный на псевдо "Док".

Бойцы рассказывают, что тогда находившееся в серой зоне гражданское население попало в ловушку. У них не было средств передвижения, не было запасов пищи и воды.

"Санта" также вспомнил, как с помощью дрона он увидел на крыше дома женщину с двумя детьми. Тогда он дал указание своему экипажу подготовить записку и дроном отправить женщине. В записке отмечалось, что все будет хорошо, и их скоро спасусь. Так и случилось, очень скоро женщина с детьми была в безопасности.

"Док" рассказал, что наша аэроразведка заметила небольшой остров, который со всех сторон был уже затоплен и на нем находилось более тридцати человек. В темноте наши бойцы организовали эвакуацию.

Подрыв дамбы на Каховской ГЭС

Российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка, утром 6 июня 2023 года.

Последствия стали катастрофическими не только местной флоры и фауны, но и людям. Тысячи из них потеряли дом и вынуждены были эвакуироваться. Также тяжелыми последствиями стали: загрязнение Черного моря, обмеление Каховского водохранилища, потеря орошения на Херсонщине.

Мэр новой Каховки Владимир Коваленко рассказал о трех основных последствиях подрыва дамбы на Каховские ГЭС и о людях, живущих сегодня на левобережье Херсонщины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на годовщину страшной трагедии на Каховской гидроэлектростанции. Глава государства назвал теракт просчитанным преступлением российской армии.

Каховская ГЭС
россияне
Новая Каховка
оккупация
война в Украине
ВСУ
Херсонская область

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