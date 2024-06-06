Річниця каховськоі ГЕС - мер Нової Каховки розповів про наслідки після трагедії

Рятувальна операція після підриву Каховської ГЕС. Фото: МВС

Підрив Каховської ГЕС у червні 2023 року став однією з найбільших техногенних та екологічних катастроф, спричинених Росією на території України. Перші дні, тижні та місяці з наслідками на підконтрольній Україні території боролися волонтери, рятувальники та жителі затоплених населених пунктів. Рік потому вода відійшла, але наслідки здолати неможливо.

Три головні проблеми Новини.LIVE розповів міський голова нової Каховки Володимир Коваленко.

Читайте також:

Наслідки підриву Каховської ГЕС

"Нова Каховка особливо не постраждала, бо лівий берег крутий, 6 метрів. У нас сильно постраждали два населених пункти вниз за течією річки — Дніпряне та селище Корсунка, воно практично знищене. І одинадцять дачних кооперативів Новокаховської громади постраждали", — сказав Коваленко.

Затоплення Нової Каховки. Фото: Скриншот

Щодо Корсунки, то він заявив, що сьогодні вона непридатна до життя, абсолютна більшість людей виїхала. Щодо людей, будинки яких затопило, вони переїхали жити до знайомих в сусідні села, або ж виїхали з окупації на підконтрольну територію України та в західну Європу.

За словами Коваленка, знищення ГЕС привело до кількох страшних наслідків:

Знищення системи зрошення. Без неї лівобережна Херсонщина — це мертва територія. В Таврійську була експедиція, яка відстежувала рівень ґрунтових вод, стан ґрунтів. Рівень так упав, що на 10-12 метрів ґрунтові води спали, в колодязях води немає. Навіть у Новій Каховці, яка нижча за течією від Каховської ГЕС, рівень води впав. Аграрії можуть навіть не починати висаджувати щось. На сьогодні велика кількість промислових підприємств на береговій території — Нікополь, Марганець — на цей час зробили інші водогони, але такого об'єму технічної води для використання у виробничих потужностях немає. Якщо не буде Каховського водосховища, то самий дешевий вид транспортного переміщення по воді неможливий. Спеціалісти спостерігають, якщо буде відсутнє дзеркало Каховського водосховища, то температура середньорічна підвищиться, що призведе до непоправних змін.

Нагадаємо, 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Ворог захопив електростанцію ще в перший день повномасштабної збройної агресії 24 лютого 2022 року і замінували її. Відновленню станція не підлягає.

Для побудови нової станції потрібно буде щонайменше 5 років і близько 1 млрд євро, порахували в компанії "Укргідроенерго", до складу якої входить Каховська ГЕС.