Годовщина Каховской ГЭС – мэр Новой Каховки рассказал о последствиях после трагедии

Спасательная операция после подрыва Каховской ГЭС Фото: МВД

Подрыв Каховской ГЭС в июне 2023 года стал одной из крупнейших техногенных и экологических катастроф, вызванных Россией на территории Украины. Первые дни, недели и месяцы с последствиями на подконтрольной Украине территории сражались волонтеры, спасатели и жители затопленных населенных пунктов. Год спустя вода отошла, но последствия преодолеть невозможно.

Три главные проблемы Новини.LIVE рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Последствия подрыва Каховской ГЭС

"Новая Каховка особо не пострадала, потому что левый берег крутой, 6 метров. У нас сильно пострадали два населенных пункта вниз по течению реки — Днепряное и поселок Корсунка, он практически уничтожен. И одиннадцать дачных кооперативов Новокаховской громады пострадали", — сказал Коваленко.

Затопление Новой Каховки. Фото: скриншот

Относительно Корсунки, он заявил, что сегодня она непригодна к жизни, абсолютное большинство людей уехало. Относительно людей, дома которых затопило, они переехали жить к знакомым в соседние села, или выехали из оккупации на подконтрольную территорию Украины и в западную Европу.

По словам Коваленко, уничтожение ГЭС привело к нескольким страшным последствиям:

Уничтожение системы орошения. Без нее левобережная Херсонщина — это мертвая территория. В Таврическом была экспедиция, которая отслеживала уровень грунтовых вод, состояние почв. Уровень так рухнул, что на 10-12 метров грунтовые воды упали, в колодцах воды нет. Даже в Новой Каховке, ниже по течению от Каховской ГЭС, уровень воды упал. Аграрии могут даже не начинать высаживать что-либо. На сегодняшний день большое количество промышленных предприятий на береговой территории — Никополь, Марганец — на данный момент произвели другие водопроводы, но такого объема технической воды для использования в производственных мощностях нет. Если не будет Каховского водохранилища, то самый недорогой вид транспортного перемещения по воде неосуществим. Специалисты наблюдают, если будет отсутствовать зеркало Каховского водохранилища, температура среднегодовая станет выше, что приведет к непоправимым изменениям.

Напомним, 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. Враг захватил электростанцию еще в первый день полномасштабной вооруженной агрессии 24 февраля 2022 года и заминировал ее. Восстановлению станция не подлежит.

Для постройки новой станции потребуется минимум 5 лет и около 1 млрд евро, посчитали в компании "Укргидроэнерго", в состав которой входит Каховская ГЭС.