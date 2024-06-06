Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Три страшных последствия подрыва Каховской ГЭС — как сегодня живут на левобережье Херсонщины arrow

Три страшных последствия подрыва Каховской ГЭС — как сегодня живут на левобережье Херсонщины

6 июня 2024 06:44
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Годовщина Каховской ГЭС – мэр Новой Каховки рассказал о последствиях после трагедии
Спасательная операция после подрыва Каховской ГЭС Фото: МВД
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Подрыв Каховской ГЭС в июне 2023 года стал одной из крупнейших техногенных и экологических катастроф, вызванных Россией на территории Украины. Первые дни, недели и месяцы с последствиями на подконтрольной Украине территории сражались волонтеры, спасатели и жители затопленных населенных пунктов. Год спустя вода отошла, но последствия преодолеть невозможно.

Три главные проблемы Новини.LIVE рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

Читайте также:

Последствия подрыва Каховской ГЭС

"Новая Каховка особо не пострадала, потому что левый берег крутой, 6 метров. У нас сильно пострадали два населенных пункта вниз по течению реки — Днепряное и поселок Корсунка, он практически уничтожен. И одиннадцать дачных кооперативов Новокаховской громады пострадали", — сказал Коваленко.

Новая Каховка
Затопление Новой Каховки. Фото: скриншот

Относительно Корсунки, он заявил, что сегодня она непригодна к жизни, абсолютное большинство людей уехало. Относительно людей, дома которых затопило, они переехали жить к знакомым в соседние села, или выехали из оккупации на подконтрольную территорию Украины и в западную Европу.

По словам Коваленко, уничтожение ГЭС привело к нескольким страшным последствиям:

  1. Уничтожение системы орошения. Без нее левобережная Херсонщина — это мертвая территория. В Таврическом была экспедиция, которая отслеживала уровень грунтовых вод, состояние почв. Уровень так рухнул, что на 10-12 метров грунтовые воды упали, в колодцах воды нет. Даже в Новой Каховке, ниже по течению от Каховской ГЭС, уровень воды упал. Аграрии могут даже не начинать высаживать что-либо.
  2. На сегодняшний день большое количество промышленных предприятий на береговой территории — Никополь, Марганец — на данный момент произвели другие водопроводы, но такого объема технической воды для использования в производственных мощностях нет. Если не будет Каховского водохранилища, то самый недорогой вид транспортного перемещения по воде неосуществим.
  3. Специалисты наблюдают, если будет отсутствовать зеркало Каховского водохранилища, температура среднегодовая станет выше, что приведет к непоправимым изменениям.

Напомним, 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. Враг захватил электростанцию еще в первый день полномасштабной вооруженной агрессии 24 февраля 2022 года и заминировал ее. Восстановлению станция не подлежит.

Для постройки новой станции потребуется минимум 5 лет и около 1 млрд евро, посчитали в компании "Укргидроэнерго", в состав которой входит Каховская ГЭС.

Каховская ГЭС
Новая Каховка
катастрофа
экология
Херсонская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня