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В Украине подсчитали экологический ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС — сумма впечатляет

6 июня 2024 19:09
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Украине подсчитали экологический ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС — сумма впечатляет
Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: Цензор.net
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

По предварительным расчетам экологический ущерб в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС составляет миллиарды гривен. Окончательную сумму сосчитать пока невозможно, поскольку часть юга Украины оккупирована.

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба, пишет Укринформ.

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Полную картину полученного ущерба можно будет увидеть только после деоккупации юга Украины.

"Рассчитанный ущерб в результате подрыва плотины Каховской ГЭС составляет около 164 млрд грн. Мы ждем деоккупации, чтобы можно было рассчитать эти убытки в полной мере", — сказал Заруба.

Какие территории пострадали более всего

Наибольший ущерб был нанесен территориям, расположенным на левом берегу Днепра — 60%. Сейчас значительная часть из них находится в оккупации.

"Только после комплексной оценки у нас будет полная картина того, что произошло, что мы потеряли или не потеряли навсегда, и что мы будем делать с Каховской ГЭС после войны", — сказал первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий.

Восстановление Каховского водохранилища

Краснолуцкий добавил, что в настоящее время ученые работают над предложениями по сохранению экологических аспектов.

"Ведущие академики подготовят предложения, что делать с восстановлением Каховского водохранилища и гидроэлектростанции - восстанавливать или нет, а если восстанавливать, то в каких объемах. После того, как будут готовы их расчеты, мы проведем широкие общественные обсуждения по этим вопросам" , — сказал представитель министерства.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал о трех основных последствиях подрыва дамбы на Каховские ГЭС и о людях, живущих сегодня на левобережье Херсона.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на годовщину страшной трагедии на Каховской гидроэлектростанции . Глава государства назвал теракт просчитанным преступлением российской армии.

убытки
Каховская ГЭС
ГЭС
Новая Каховка
экологическая катастрофа
экология

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