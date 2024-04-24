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В Україні на повернення Трампа у Білий дім не чекають, — Кулеба

24 квітня 2024 19:45
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Кулеба розповів, що думає про Трампа
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Curtis Means/Pool via REUTERS
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні не будуть проводити "особливих приготувань" в разі перемоги Дональда Трампа на виборах на пост президента США. Також він висловився щодо зміни позиції експрезидента США стосовно питання надання допомоги Україні.

Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю для The Guardian.

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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні не будуть проводити особливих приготувань, якщо Дональд Трамп переможе на преиздентських виборах 2024 року у США. 

Окрім того, Кулеба заявив, що Трамп міг зазнати тиску з боку скептиків у власній ж Республіканській партії, проте гучних коментарів з цього приводу експрезидент США таки не висловив. Також голова МЗС України заявив, що українські чиновники не бояться перемоги Трампа на виборах, адже досвід взаємодії з ним вже є, хоча й він мінімальний.

"Я не знаю, що станеться завтра або як поведуть себе політичні еліти в США. Чого ми навчилися з першої каденції Дональда Трампа на посаді президента, – то це того, що з будь-якої кризи завжди є вихід. Зеленський не може зрозуміти, як Трамп може бути на боці Путіна. Україна зазнала такої великої кількості випробувань з початку війни з Росією у 2014 році, що, без перебільшення ми вже готові до всього", — висловився Дмитро Кулеба. 

Нагадаємо, що експрезидент США вже зробив низку скандальних заяв щодо України. Зокрема, колишня радниця Трампа Фіона Хілл заявила, що під час свого президентства Трамп вважав, що Україна має входити до складу Росії. Домовитися з одіозним колишнім президентом США намагався домовитися навіть президент Польщі Анджей Дуда — він просив розблокувати виділення допомоги Україні. Втім і до цієї зустрічі Трамп здивував критикою Європи за недостатню допомогу Україні. 

Дмитро Кулеба
вибори
Дональд Трамп
Україна

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