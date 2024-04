Трамп вважав, що Україна повинна стати частиною РФ — розповідь ексрадниці

Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Колишня радниця Трампа Фіона Хілл заявила, що під час свого президентства Трамп вважав, що Україна має входити до складу Росії. Вона підкреслила, що Трамп не визнавав Україну як незалежну державу.

Про це повідомляє видавництво The Guardian у п'ятницю, 12 квітня.

Що Трамп думав про війну в Україні під час свого президентства

Книга журналіста The New York Times Девіда Сенгера "Нові холодні війни: піднесення Китаю, російське вторгнення і боротьба Америки за захист Заходу", скоро з'явиться у продажу в США, а The Guardian вже ознайомився з її змістом.

Хілл, яка обіймала посаду старшого директора з питань Європи та Росії у Раді національної безпеки США з 2017 по 2019 рік, стверджує, що Трамп ясно дав зрозуміти, що він вважає Україну та Крим частинами Росії. Вона також наголосила, що Трамп не визнавав Україну як незалежну державу.

За словами Сенгера, погляди Трампа на Україну були значно схожі з позицією Володимира Путіна, який у лютому 2022 року наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну вже після того, як Трамп пішов з посади президента.

Фіона Хілл була одним із ключових свідків на першому процесі щодо імпічменту Трампа, пов'язаного з його діями щодо України. Вона також є співавтором популярної біографії Володимира Путіна "Містер Путін: Оперативник у Кремлі".

