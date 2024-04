Трамп считал, что Украина должна стать частью РФ — рассказ экс-советницы

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Бывшая советница Трампа Фиона Хилл заявила, что в свое президентство Трамп считал, что Украина должна входить в состав России. Она подчеркнула, что Трамп не признавал Украину независимым государством.

Об этом сообщает издательство The Guardian в пятницу, 12 апреля.

Что Трамп думал о войне в Украине во время своего президентства

Книга журналиста The New York Times Дэвида Сенгера "Новые холодные войны: подъем Китая, российское вторжение и борьба Америки за защиту Запада" скоро появится в продаже в США, а The Guardian уже ознакомился с ее содержанием.

Хилл, занимавшая пост старшего директора по Европе и России в Совете национальной безопасности США с 2017 по 2019 годы, утверждает, что Трамп ясно дал понять, что он считает Украину и Крым частями России. Она также подчеркнула, что Трамп не признавал Украину как независимое государство.

По словам Сенгера, взгляды Трампа на Украину были значительно схожи с позицией Владимира Путина, который в феврале 2022 года приказал начать полномасштабное вторжение в Украину уже после того, как Трамп ушел с поста президента.

Фиона Хилл была одним из ключевых свидетелей на первом процессе по импичменту Трампа, связанного с его действиями в отношении Украины. Она также соавтором популярной биографии Владимира Путина "Мистер Путин: Оперативник в Кремле".

