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В Украине возвращения Трампа в Белый дом не ждут, — Кулеба

24 апреля 2024 19:45
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Кулеба рассказал, что думает о Трампе
Экспрезидент США Дональд Трамп. Фото: Curtis Means/Pool via REUTERS
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине не будут проводить "особые приготовления" в случае победы Дональда Трампа на выборах на пост президента США. Также он высказался об изменении позиции экспрезидента США по вопросу оказания помощи Украине.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью для The Guardian.

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В Украине возвращения Трампа не ждут

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине не будут проводить особые приготовления, если Дональд Трамп победит на президентских выборах 2024 года в США.

Кроме того, Кулеба заявил, что Трамп мог испытать давление со стороны скептиков в собственной же Республиканской партии, однако громких комментариев по этому поводу экс-президент США не высказал. Также глава МИД Украины заявил, что украинские чиновники не боятся победы Трампа на выборах, ведь опыт взаимодействия с ним уже есть, хотя и он минимален.

"Я не знаю, что произойдет завтра или как ведут себя политические элиты в США. Чему мы научились из первой каденции Дональда Трампа на посту президента, — это то, что из любого кризиса всегда есть выход. Зеленский не может понять, как Трамп может быть на стороне Путина. Украина испытала такое большое количество испытаний с начала войны с Россией в 2014 году, что, без преувеличения, мы уже готовы ко всему", — высказался Дмитрий Кулеба.

Напомним, что экс-президент США уже сделал ряд скандальных заявлений по Украине . В частности, бывшая советница Трампа Фиона Хилл заявила, что в свое президентство Трамп считал, что Украина должна входить в состав России. Договориться с одиозным бывшим президентом США пытался договориться даже президент Польши Анджей Дуда – он просил разблокировать выделение помощи Украине. Впрочем, и до этой встречи Трамп удивил критикой Европы за недостаточную помощь Украине.

Дмитрий Кулеба
выборы
Дональд Трамп
Украина

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