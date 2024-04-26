В супермаркетах Німеччини у ящиках із фруктами випадково знайшли кокаїн

Правоохоронець біля вилученого товару. Фото: Reuters

У Берліні в низці супермаркетів та прилеглої до нього федеральної землі Бранденбург у ящиках із бананами виявили пакунки кокаїну. Наркотики було знайдено в 11 магазинах.

Про це повідомляє поліція землі Бранденбург у п'ятницю, 26 квітня.

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"Уранці співробітники виявили підозрілі пакунки в кількох супермаркетах землі Бранденбург і Берліна", — йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що пакунки були заховані у ящиках із бананами. Експрес-тест підтвердив, що в них — кокаїн.

Загалом, за даними правоохоронців, пакунки з наркотиками (обсягом від 20 до 100 кг) потрапили в 11 супермаркетів.

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