В супермаркетах Німеччини у ящиках із фруктами випадково знайшли кокаїн
У Берліні в низці супермаркетів та прилеглої до нього федеральної землі Бранденбург у ящиках із бананами виявили пакунки кокаїну. Наркотики було знайдено в 11 магазинах.
Про це повідомляє поліція землі Бранденбург у п'ятницю, 26 квітня.
Пакетики кокаїну в супермаркеті
"Уранці співробітники виявили підозрілі пакунки в кількох супермаркетах землі Бранденбург і Берліна", — йдеться у пресрелізі.
Зазначається, що пакунки були заховані у ящиках із бананами. Експрес-тест підтвердив, що в них — кокаїн.
Загалом, за даними правоохоронців, пакунки з наркотиками (обсягом від 20 до 100 кг) потрапили в 11 супермаркетів.
Раніше ми повідомляли, що комітет Палати представників Сполучених Штатів Америки з питань Китаю заявив, що уряд КНР планує розпалити епідемію залежності від фентанілу.
Країна Сьєрра-Леоне у західній Африці оголосила надзвичайний стан. Причиною цьому став різкий сплеск вживання наркотичних речовин, виготовлених з людських кісток.
Читайте Новини.LIVE!