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В супермаркетах Німеччини у ящиках із фруктами випадково знайшли кокаїн

26 квітня 2024 07:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В супермаркетах Німеччини у ящиках із фруктами випадково знайшли кокаїн
Правоохоронець біля вилученого товару. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Берліні в низці супермаркетів та прилеглої до нього федеральної землі Бранденбург у ящиках із бананами виявили пакунки кокаїну. Наркотики було знайдено в 11 магазинах.

Про це повідомляє поліція землі Бранденбург у п'ятницю, 26 квітня.

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Пакетики кокаїну в супермаркеті

"Уранці співробітники виявили підозрілі пакунки в кількох супермаркетах землі Бранденбург і Берліна", — йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що пакунки були заховані у ящиках із бананами. Експрес-тест підтвердив, що в них — кокаїн.

Загалом, за даними правоохоронців, пакунки з наркотиками (обсягом від 20 до 100 кг) потрапили в 11 супермаркетів.

Раніше ми повідомляли, що комітет Палати представників Сполучених Штатів Америки з питань Китаю заявив, що уряд КНР планує розпалити епідемію залежності від фентанілу.

Країна Сьєрра-Леоне у західній Африці оголосила надзвичайний стан. Причиною цьому став різкий сплеск вживання наркотичних речовин, виготовлених з людських кісток.

Німеччина
наркотики
поліція
Україна
банан
супермаркет

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