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В супермаркетах Германии в ящиках с фруктами случайно обнаружили кокаин

26 апреля 2024 07:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В супермаркетах Германии в ящиках с фруктами случайно обнаружили кокаин
Правоохранитель возле изъятого товара. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Берлине в ряде супермаркетов и прилегающей к нему федеральной земле Бранденбург в ящиках с бананами обнаружили пакеты кокаина. Наркотики были обнаружены в 11 магазинах.

Об этом сообщает полиция земли Бранденбург в пятницу, 26 квітня.

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"Утром сотрудники обнаружили подозрительные свертки в нескольких супермаркетах земли Бранденбург и Берлина", — говорится в прессрелизе.

Отмечается, что свертки были спрятаны в ящиках с бананами. Экспресс-тест подтвердил, что у них кокаин.

В общей сложности, по данным правоохранителей, пакеты с наркотиками (объемом от 20 до 100 кг) попали в 11 супермаркетов.

Ранее мы сообщали, что комитет Палаты представителей Соединенных Штатов Америки по Китаю заявил, что правительство КНР планирует разжечь эпидемию зависимости от фентанила.

Страна Сьерра-Леоне в западной Африке объявила чрезвычайное положение. Причиной тому стал резкий всплеск употребления наркотических веществ, изготовленных из человеческих костей.

Германия
наркотики
полиция
Украина
банан
супермаркет

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