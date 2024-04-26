В супермаркетах Германии в ящиках с фруктами случайно обнаружили кокаин

Правоохранитель возле изъятого товара. Фото: Reuters

В Берлине в ряде супермаркетов и прилегающей к нему федеральной земле Бранденбург в ящиках с бананами обнаружили пакеты кокаина. Наркотики были обнаружены в 11 магазинах.

Об этом сообщает полиция земли Бранденбург в пятницу, 26 квітня.

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"Утром сотрудники обнаружили подозрительные свертки в нескольких супермаркетах земли Бранденбург и Берлина", — говорится в прессрелизе.

Отмечается, что свертки были спрятаны в ящиках с бананами. Экспресс-тест подтвердил, что у них кокаин.

В общей сложности, по данным правоохранителей, пакеты с наркотиками (объемом от 20 до 100 кг) попали в 11 супермаркетов.

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