В супермаркетах Германии в ящиках с фруктами случайно обнаружили кокаин
В Берлине в ряде супермаркетов и прилегающей к нему федеральной земле Бранденбург в ящиках с бананами обнаружили пакеты кокаина. Наркотики были обнаружены в 11 магазинах.
Об этом сообщает полиция земли Бранденбург в пятницу, 26 квітня.
Пакетики кокаина в супермаркете
"Утром сотрудники обнаружили подозрительные свертки в нескольких супермаркетах земли Бранденбург и Берлина", — говорится в прессрелизе.
Отмечается, что свертки были спрятаны в ящиках с бананами. Экспресс-тест подтвердил, что у них кокаин.
В общей сложности, по данным правоохранителей, пакеты с наркотиками (объемом от 20 до 100 кг) попали в 11 супермаркетов.
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