В Болівії вилучили рекордну партію кокаїну на понад 450 млн долларів

Поліцейський розкриває контенер з наркотиками. Фото: Reuters

Поліція Болівії повідомила про успішну операцію, під час якої вилучила понад 7,2 тонни кокаїну, призначеного для Бельгії. Це друга за величиною партію наркотиків в історії країни, яку було виявлено правоохоронцями.

Про це пише видання Reuters.

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Операція відбулася в болівійському високогірному районі Пісіга, розташованому на кордоні з Чилі. Наркотики були заховані у двох вантажівках, які перевозили залізний брухт на експорт до Європи через чилійські порти на Тихому океані.

Міністр внутрішніх справ, Едуардо дель Кастільо, на прес-конференції заявив, що партія кокаїну більш як 7,2 тонни завважки мала бути відправлена до Бельгії.

"Якщо взяти до уваги ціну цих контрольованих речовин у країні призначення, ми говоримо про вплив на торгівлю наркотиками на суму понад 451 мільйон доларів", — розповів міністр.

Дель Кастільо також розповів, що продавець наркотиків втік з країни до Сполучених Штатів, що пояснюється витоком інформації з прокуратури в ЗМІ.

До цього у січні болівійська поліція провела найбільшу в країні операцію з боротьби з наркотиками, вилучивши понад 8 тонн кокаїну також на кордоні з Чилі.

Нагадаємо, що у Києві на Троєщині помітили та затримали чоловіка, який збував наркотичні речовини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ми писали про те, що у Львівській області чоловіка засудили на 10 років через незаконний продаж наркотиків та психотропних речовин.