В Болівії вилучили рекордну партію кокаїну на понад 450 млн долларів
Поліція Болівії повідомила про успішну операцію, під час якої вилучила понад 7,2 тонни кокаїну, призначеного для Бельгії. Це друга за величиною партію наркотиків в історії країни, яку було виявлено правоохоронцями.
Про це пише видання Reuters.
Партія наркотиків в Болівії
Операція відбулася в болівійському високогірному районі Пісіга, розташованому на кордоні з Чилі. Наркотики були заховані у двох вантажівках, які перевозили залізний брухт на експорт до Європи через чилійські порти на Тихому океані.
Міністр внутрішніх справ, Едуардо дель Кастільо, на прес-конференції заявив, що партія кокаїну більш як 7,2 тонни завважки мала бути відправлена до Бельгії.
"Якщо взяти до уваги ціну цих контрольованих речовин у країні призначення, ми говоримо про вплив на торгівлю наркотиками на суму понад 451 мільйон доларів", — розповів міністр.
Дель Кастільо також розповів, що продавець наркотиків втік з країни до Сполучених Штатів, що пояснюється витоком інформації з прокуратури в ЗМІ.
До цього у січні болівійська поліція провела найбільшу в країні операцію з боротьби з наркотиками, вилучивши понад 8 тонн кокаїну також на кордоні з Чилі.
Нагадаємо, що у Києві на Троєщині помітили та затримали чоловіка, який збував наркотичні речовини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також ми писали про те, що у Львівській області чоловіка засудили на 10 років через незаконний продаж наркотиків та психотропних речовин.
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