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В Боливии изъяли рекордную партию кокаина более чем на 450 млн долларов

20 марта 2024 07:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Боливии изъяли рекордную партию кокаина более чем на 450 млн долларов
Полицейский раскрывает контенер с наркотиками. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Полиция Боливии сообщила об успешной операции, в ходе которой изъяла более 7,2 тонн кокаина, предназначенного для Бельгии. Это вторая по величине партия наркотиков в истории страны, которая была обнаружена правоохранителями.

Об этом пишет издание Reuters.

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Операция прошла в боливийском высокогорном районе Писига, расположенном на границе с Чили. Наркотики были спрятаны в двух грузовиках, перевозивших железный лом на экспорт в Европу через чилийские порты на Тихом океане.

Министр внутренних дел, Эдуардо дель Кастильо, на пресс-конференции заявил, что партия кокаина более 7,2 тонн весом должна была быть отправлена в Бельгию.

"Если принять во внимание цену этих контролируемых веществ в стране назначения, мы говорим о влиянии на торговлю наркотиками на сумму более 451 миллиона долларов", — рассказал министр.

Дель Кастильо также рассказал, что продавец наркотиков сбежал из страны в Соединенные Штаты, что объясняется утечкой информации из прокуратуры в СМИ.

До этого в январе боливийская полиция провела крупнейшую в стране операцию по борьбе с наркотиками, изъяв более 8 тонн кокаина также на границе с Чили.

Напомним, что в Киеве на Троещине заметили и задержали мужчину, который сбывал наркотические вещества. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали о том, что во Львовской области мужчину приговорили к 10 годам из-за незаконной продажи наркотиков и психотропных веществ.

наркотики
полиция
наркоторговля
Боливия

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