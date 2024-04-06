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У західній Африці оголосили надзвичайний стан через наркотики з людських кісток

6 квітня 2024 17:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У західній Африці оголосили надзвичайний стан через наркотики з людських кісток
Поліція Сьєрра-Леоне. Фото: AllAfrica
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Країна Сьєрра-Леоне у західній Африці оголосила надзвичайний стан. Причиною цьому став різкий сплеск вживання наркотичних речовин, виготовлених з людських кісток.

Про це пише DailyMail.

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Так, в країні спостерігається різкий сплеск зловживання кушем, що змушує поліцейських охороняти кладовища в столиці Фрітауні, оскільки громадяни вдаються до розкопування людських скелетів.

Куш — це наркотик, який виготовляється з подрібнених людських кісток, які містять сліди сірки, що нібито посилює дію наркотику. Також туди додають токсичні хімікати, трави, коноплі та дезінфікуючі засоби. Він викликає тривалий гіпнотичний ефект, який може відірвати від реальності на кілька годин. 

Президент Сьєрра-Леоне Біо заявив, що наразі країна стикається з екзистенційною загрозою через руйнівний вплив наркотиків і зловживання психоактивними речовинами. Вперше куш з'явився там близько шести років тому.

Відомо, що офіційної статистики смертей від зловживання кушем немає. Однак, за словами лікарів, "за останні місяці" сотні молодих людей померли від відмов органів, спричинених цим наркотиком. 

У зв'язку з цим у країні створюють центри з кваліфікованими фахівцями, які надаватимуть допомогу і підтримку людям з наркозалежністю.

Також поліція отримала вказівку зруйнувати ланцюжок постачання наркотиків шляхом "розслідувань, арештів і судового переслідування". 

Нагадаємо, СБУ успішно виконала операцію з повернення та арешту керівників злочинного угруповання, які займалися розповсюдженням наркотиків у країнах ЄС.

Також ми писали, що у Німеччині набув чинності закон, який частково легалізує канабіс. 

наркотики
наркоторгівля
Африка
цвинтар

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