У Німеччині частково легалізували канабіс — як відреагували місцеві

Громадяни Німеччини святкують легалізацію канабісу. Фото: Bild

У Німеччині у понеділок, 1 квітня, набув чинності закон, який частково легалізує канабіс. Місцеві відреагували досить позитивно та влаштували святкування біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.

Про це повідомляють DW та Bild.

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Часткова легалізація канабісу в Німеччині

Канабіс буде виключено зі списку заборонених речовин у законі про наркотики. Повнолітнім особам дозволили зберігати і вирощувати для власного вжитку певну кількість. Їм можна мати з собою до 25 грамів канабісу, а також зберігати до 50 грамів вдома.

Додатково буде дозволено вирощувати до трьох кущів конопель для особистих цілей на своєму приватному городі. Однак для цього потрібно буде спочатку об'єднатися з іншими садівниками в "клуб любителів канабісу" і отримати дозвіл від місцевої влади на вирощування конопель та зберігання наркотику. Такі клуби будуть організовані за принципом товариства або кооперативу, не маючи комерційної спрямованості. Члени клубу зможуть фактично придбати коноплю або гашиш у себе в клубі, з обмеженням у максимальній кількості — 50 грамів на кожного охочого щомісяця.

"Можна буде курити канабіс у громадських місцях, проте заборонено його вживання в радіусі 200 метрів від входу до шкіл, дитячих садків, ігрових майданчиків, молодіжних і спортивних установ. Заборонено вживати марихуану, перебуваючи за кермом транспортного засобу", — йдеться у повідомленні.

Однак у Німеччині зберігаються покарання за зловживання. Зокрема, тюремне покарання строком до трьох років або грошові штрафи загрожують тим, у кого виявлять понад 25 грамів марихуани або понад три кущі конопель у саду.

В особливо тяжких випадках, якщо буде доведено факт торгівлі "надлишками" наркотику, можуть посадити на п'ять років.

Особи, які були засуджені у минулому за діяння, які за новим законодавством не вважатимуться злочинними, тепер можуть розраховувати на реабілітацію та видалення їхньої судимості з центрального кримінального реєстру Німеччини.

Реакція місцевих

Люди вийшли до Бранденбурзьких воріт у Берліні, аби відсвяткувати часткову легалізацію канабісу.

Громадяни Німеччини святкують легалізацію канабісу. Фото: Bild

Вони курили марихуану і танцювали під реггі. Сцену, яку вони встановили, прикрашав метровий лист конопель.

Один з відомих німецьких YouTube-блогерів пропонував присутнім визначити вміст ТГК у їхній марихуані за допомогою спеціального пристрою.

Громадяни Німеччини святкують легалізацію канабісу. Фото: Bild

"Акцію охороняли поліцейські, які перекрили для руху автомобілів кілька найближчих вулиць. Присутні розійшлися самі через кілька годин", — йдеться у повідомленні.

Громадяни Німеччини святкують легалізацію канабісу. Фото: Bild

Нагадаємо, у грудні 2023 року Верховна рада в другому читанні ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Згодом у Верховній раді України заблокували законопроєкт про медичний канабіс. Це зробила парламентська фракція "Батьківщина", лідеркою якої є Юлія Тимошенко.