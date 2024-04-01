Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Германии частично легализовали каннабис — как отреагировали местные arrow

В Германии частично легализовали каннабис — как отреагировали местные

1 апреля 2024 12:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Германии частично легализовали каннабис — как отреагировали местные
Граждане Германии празднуют легализацию каннабиса. Фото: Bild
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Германии в понедельник, 1 апреля, вступил в силу закон, частично легализующий каннабис. Местные отреагировали достаточно положительно и устроили празднование у Бранденбургских ворот в Берлине.

Об этом сообщают DW и Bild.

Читайте также:

Частичная легализация каннабиса в Германии

Каннабис будет исключен из списка запрещенных веществ в законе о наркотиках. Совершеннолетним лицам разрешили хранить и выращивать для собственного употребления определенное количество. Им можно иметь с собой до 25 граммов каннабиса, а также хранить до 50 граммов дома.

Дополнительно будет разрешено выращивать до трех кустов конопли для личных целей на своем частном огороде. Однако для этого нужно будет сначала объединиться с другими садовниками в "клуб любителей каннабиса" и получить разрешение от местных властей на выращивание конопли и хранение наркотика. Такие клубы будут организованы по принципу общества или кооператива без коммерческой направленности. Члены клуба смогут фактически приобрести коноплю или гашиш у себя в клубе, с ограничением в максимальном количестве — 50 граммов на каждого желающего ежемесячно.

"Можно будет курить каннабис в общественных местах, однако запрещено его употребление в радиусе 200 метров от входа в школы, детские сады, игровые площадки, молодежные и спортивные учреждения. Запрещено употреблять марихуану, находясь за рулем транспортного средства", — говорится в сообщении.

Однако в Германии сохраняются наказания за злоупотребление. В частности, тюремное наказание сроком до трех лет или денежные штрафы грозят тем, у кого выявят более 25 граммов марихуаны или более трех кустов конопли в саду.

В особо тяжелых случаях, если будет доказан факт торговли "излишками" наркотика, могут посадить на пять лет.

Лица, осужденные в прошлом за деяния, которые по новому законодательству не будут считаться преступными, теперь могут рассчитывать на реабилитацию и удаление их судимости из центрального криминального реестра Германии.

Реакция местных

Люди вышли к Бранденбургским воротам в Берлине, чтобы отпраздновать частичную легализацию каннабиса.

null
Граждане Германии празднуют легализацию каннабиса. Фото: Bild

Они курили марихуану и танцевали под регги. Сцену, которую они установили, украшал метровый лист конопли.

Один из известных немецких YouTube-блогеров предлагал присутствующим определить содержание ТГК в их марихуане с помощью специального устройства.

null
Граждане Германии празднуют легализацию каннабиса. Фото: Bild

"Акцию охраняли полицейские, которые перекрыли для движения автомобилей несколько ближайших улиц. Собравшиеся разошлись сами через несколько часов", — говорится в сообщении.

null
Граждане Германии празднуют легализацию каннабиса. Фото: Bild

Напомним, в декабре 2023 года Верховная рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Впоследствии в Верховной раде Украины заблокировали законопроект о медицинском каннабисе. Это сделала парламентская фракция "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко.

Германия
каннабис
Берлин
законопроект

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК