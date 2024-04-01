В Германии частично легализовали каннабис — как отреагировали местные

Граждане Германии празднуют легализацию каннабиса. Фото: Bild

В Германии в понедельник, 1 апреля, вступил в силу закон, частично легализующий каннабис. Местные отреагировали достаточно положительно и устроили празднование у Бранденбургских ворот в Берлине.

Об этом сообщают DW и Bild.

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Частичная легализация каннабиса в Германии

Каннабис будет исключен из списка запрещенных веществ в законе о наркотиках. Совершеннолетним лицам разрешили хранить и выращивать для собственного употребления определенное количество. Им можно иметь с собой до 25 граммов каннабиса, а также хранить до 50 граммов дома.

Дополнительно будет разрешено выращивать до трех кустов конопли для личных целей на своем частном огороде. Однако для этого нужно будет сначала объединиться с другими садовниками в "клуб любителей каннабиса" и получить разрешение от местных властей на выращивание конопли и хранение наркотика. Такие клубы будут организованы по принципу общества или кооператива без коммерческой направленности. Члены клуба смогут фактически приобрести коноплю или гашиш у себя в клубе, с ограничением в максимальном количестве — 50 граммов на каждого желающего ежемесячно.

"Можно будет курить каннабис в общественных местах, однако запрещено его употребление в радиусе 200 метров от входа в школы, детские сады, игровые площадки, молодежные и спортивные учреждения. Запрещено употреблять марихуану, находясь за рулем транспортного средства", — говорится в сообщении.

Однако в Германии сохраняются наказания за злоупотребление. В частности, тюремное наказание сроком до трех лет или денежные штрафы грозят тем, у кого выявят более 25 граммов марихуаны или более трех кустов конопли в саду.

В особо тяжелых случаях, если будет доказан факт торговли "излишками" наркотика, могут посадить на пять лет.

Лица, осужденные в прошлом за деяния, которые по новому законодательству не будут считаться преступными, теперь могут рассчитывать на реабилитацию и удаление их судимости из центрального криминального реестра Германии.

Реакция местных

Люди вышли к Бранденбургским воротам в Берлине, чтобы отпраздновать частичную легализацию каннабиса.

Граждане Германии празднуют легализацию каннабиса. Фото: Bild

Они курили марихуану и танцевали под регги. Сцену, которую они установили, украшал метровый лист конопли.

Один из известных немецких YouTube-блогеров предлагал присутствующим определить содержание ТГК в их марихуане с помощью специального устройства.

Граждане Германии празднуют легализацию каннабиса. Фото: Bild

"Акцию охраняли полицейские, которые перекрыли для движения автомобилей несколько ближайших улиц. Собравшиеся разошлись сами через несколько часов", — говорится в сообщении.

Граждане Германии празднуют легализацию каннабиса. Фото: Bild

Напомним, в декабре 2023 года Верховная рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Впоследствии в Верховной раде Украины заблокировали законопроект о медицинском каннабисе. Это сделала парламентская фракция "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко.