СБУ затримали лідерів міжнародної банди, яка продавала наркотики до ЄС

Затримані злочинці. Фото: СБУ

Служба безпеки України успішно виконала операцію з повернення та арешту керівників злочинного угруповання, які займалися розповсюдженням наркотиків у країнах Європейського Союзу. Зловмисникам оголошено підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 26 березня.

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Деталі слідства

За допомогою спеціальної операції, проведеної в Києві та Запоріжжі, було затримано сім осіб, що входили до складу наркокартелю, включно з трьома основними організаторами. Лідери банди раніше переховувалися в одній з країн Балканського регіону, звідки вони й керували нелегальними операціями.

Затриманий злочинець. Фото: СБУ

Злочинці організували продаж великих партій метадону, який вони отримували від постачальників з різних областей України, до ЄС. Для транспортування наркотиків до Європи вони використовували мережу кур’єрів, які перевозили наркотики, зашиваючи їх у одяг або ховаючи серед особистих речей у багажі.

Затриманий злочинець. Фото: СБУ

Після перетину кордону, наркотики продавалися іноземним співучасникам для подальшого розповсюдження в Європі. Організатори наркобізнесу планували отримувати від цього доходи в розмірі 10-12 мільйонів гривень щомісяця.

​​​Вилучені наркотики. Фото: СБУ

Однак, завдяки зусиллям СБУ, злочинців було затримано під час спроби контрабанди понад одного кілограма наркотиків за кордон.

Затриманий злочинець. Фото: СБУ

Розслідування виявило, що лідерами картелю були троє осіб з Запоріжжя, які таємно виїхали до ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії. Вони організували наркотрафік і залучили до нього спільників.

Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та записи, які свідчать про злочинну діяльність.

Що загрожує злочинцям

На даний момент сімом затриманим особам оголошено підозру у спробі перевезення контрабанди наркотиків у великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали жінку, яка побила чужий автомобіль. За даними поліції, фігурантка мала із собою наркотики.

Раніше ми писали, що СБУ викрила агента ФСБ, який намагався вступити до лав поліції.