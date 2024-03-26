Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow СБУ затримали лідерів міжнародної банди, яка продавала наркотики до ЄС arrow

СБУ затримали лідерів міжнародної банди, яка продавала наркотики до ЄС

26 березня 2024 16:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
СБУ затримали лідерів міжнародної банди, яка продавала наркотики до ЄС
Затримані злочинці. Фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Служба безпеки України успішно виконала операцію з повернення та арешту керівників злочинного угруповання, які займалися розповсюдженням наркотиків у країнах Європейського Союзу. Зловмисникам оголошено підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 26 березня.

Читайте також:

Деталі слідства

За допомогою спеціальної операції, проведеної в Києві та Запоріжжі, було затримано сім осіб, що входили до складу наркокартелю, включно з трьома основними організаторами. Лідери банди раніше переховувалися в одній з країн Балканського регіону, звідки вони й керували нелегальними операціями.

Затриманий злочинць. Фото: СБУ
Затриманий злочинець. Фото: СБУ

Злочинці організували продаж великих партій метадону, який вони отримували від постачальників з різних областей України, до ЄС. Для транспортування наркотиків до Європи вони використовували мережу кур’єрів, які перевозили наркотики, зашиваючи їх у одяг або ховаючи серед особистих речей у багажі.

Затриманий злочинць. Фото: СБУ
Затриманий злочинець. Фото: СБУ

Після перетину кордону, наркотики продавалися іноземним співучасникам для подальшого розповсюдження в Європі. Організатори наркобізнесу планували отримувати від цього доходи в розмірі 10-12 мільйонів гривень щомісяця.

​​​Вилучені наркотики. Фото: СБУ
​​​Вилучені наркотики. Фото: СБУ

Однак, завдяки зусиллям СБУ, злочинців було затримано під час спроби контрабанди понад одного кілограма наркотиків за кордон.

Затриманий злочинць. Фото: СБУ
Затриманий злочинець. Фото: СБУ

Розслідування виявило, що лідерами картелю були троє осіб з Запоріжжя, які таємно виїхали до ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії. Вони організували наркотрафік і залучили до нього спільників.

Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та записи, які свідчать про злочинну діяльність.

Що загрожує злочинцям

На даний момент сімом затриманим особам оголошено підозру у спробі перевезення контрабанди наркотиків у великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали жінку, яка побила чужий автомобіль. За даними поліції, фігурантка мала із собою наркотики. 

Раніше ми писали, що СБУ викрила агента ФСБ, який намагався вступити до лав поліції.

СБУ
наркотики
контрабанда
наркоторгівля
банда

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК