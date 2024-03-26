СБУ задержали лидеров международной банды, продававшей наркотики в ЕС
Служба безопасности Украины успешно выполнила операцию по возвращению и аресту руководителей преступной группировки, занимавшихся распространением наркотиков в странах Европейского Союза. Злоумышленникам объявлено подозрение.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 26 марта.
Детали следствия
С помощью специальной операции, проведенной в Киеве и Запорожье, были задержаны семь человек, входивших в состав наркокартеля, включая трех основных организаторов. Лидеры банды раньше скрывались в одной из стран Балканского региона, откуда они и управляли нелегальными операциями.
Преступники организовали продажу крупных партий метадона, которые они получали от поставщиков из разных областей Украины, в ЕС. Для транспортировки наркотиков в Европу они использовали сеть курьеров, перевозивших наркотики, зашивая их в одежду или пряча среди личных вещей в багаже.
После пересечения границы наркотики продавались иностранным соучастникам для дальнейшего распространения в Европе. Организаторы наркобизнеса планировали получать от этого доходы в размере 10-12 миллионов гривен ежемесячно.
Однако благодаря усилиям СБУ, преступники были задержаны при попытке контрабанды более одного килограмма наркотиков за границу.
Расследование выявило, что лидерами картеля были три человека из Запорожья, которые тайно уехали в ЕС в начале полномасштабного вторжения России. Они организовали наркотрафик и привлекли к нему подельников.
Во время обысков были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и записи, свидетельствующие о преступной деятельности.
Что угрожает преступникам
На данный момент семь задержанных объявили подозрение в попытке перевозки контрабанды наркотиков в больших размерах. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что в Киеве правоохранители задержали женщину, которая побила чужой автомобиль. По данным полиции, у фигурантки были наркотики.
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