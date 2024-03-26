СБУ задержали лидеров международной банды, продававшей наркотики в ЕС

Задержанные преступники. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины успешно выполнила операцию по возвращению и аресту руководителей преступной группировки, занимавшихся распространением наркотиков в странах Европейского Союза. Злоумышленникам объявлено подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 26 марта.

Читайте также:

Детали следствия

С помощью специальной операции, проведенной в Киеве и Запорожье, были задержаны семь человек, входивших в состав наркокартеля, включая трех основных организаторов. Лидеры банды раньше скрывались в одной из стран Балканского региона, откуда они и управляли нелегальными операциями.

Задержанный преступник. Фото: СБУ

Преступники организовали продажу крупных партий метадона, которые они получали от поставщиков из разных областей Украины, в ЕС. Для транспортировки наркотиков в Европу они использовали сеть курьеров, перевозивших наркотики, зашивая их в одежду или пряча среди личных вещей в багаже.

Задержанный преступник. Фото: СБУ

После пересечения границы наркотики продавались иностранным соучастникам для дальнейшего распространения в Европе. Организаторы наркобизнеса планировали получать от этого доходы в размере 10-12 миллионов гривен ежемесячно.

Изъятые наркотики. Фото: СБУ

Однако благодаря усилиям СБУ, преступники были задержаны при попытке контрабанды более одного килограмма наркотиков за границу.

Задержанный преступник. Фото: СБУ

Расследование выявило, что лидерами картеля были три человека из Запорожья, которые тайно уехали в ЕС в начале полномасштабного вторжения России. Они организовали наркотрафик и привлекли к нему подельников.

Во время обысков были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и записи, свидетельствующие о преступной деятельности.

Что угрожает преступникам

На данный момент семь задержанных объявили подозрение в попытке перевозки контрабанды наркотиков в больших размерах. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали женщину, которая побила чужой автомобиль. По данным полиции, у фигурантки были наркотики.

Ранее мы писали, что СБУ разоблачила агента ФСБ, пытавшегося вступить в ряды полиции.