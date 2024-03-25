Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Помогали врагу пытать украинцев — СБУ задержала двух херсонских коллаборантов arrow

Помогали врагу пытать украинцев — СБУ задержала двух херсонских коллаборантов

25 марта 2024 18:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Помогали врагу пытать украинцев — СБУ задержала двух херсонских коллаборантов
Силовики СБУ возле здания. Фото иллюстративное: Hromadske
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины задержала двух херсонских коллаборантов по обвинению в пытках украинцев. Задержанные "работали" в российской застенке, действовавшей во время оккупации города, а после его освобождения, избегали уголовной ответственности.

Об этом информирует пресс-служба силового ведомства.

Читайте также:

СБУ разоблачила херсонцев, помогавших российской армии

Возможно, это изображение 3 человека
Силовики СБУ с задержанным. Источник: СБУ

Злоумышленниками, как сообщается, оказались местные мужчина и женщина, которые в начале вероломного вторжения России поддержали оккупационную армию. За это они были назначены в "администрацию" российской застенки, которая действовала в захваченной в то время городской исправительной колонии. У них была российская форма, табельное оружие и "удостоверение".

Возможно, это изображение 2 человека, пуховик и текст
Силовики СБУ с задержанными. Источник: СБУ

По данным силовиков, коллаборанты охраняли камеры, где содержались участники движения сопротивления в регионе. Там российские солдаты применяли пытки к пострадавшим, требуя сотрудничества против Украины.

Фигуранты помогали врагу контролировать режим содержания заключенных украинцев. После освобождения города они скрывались от правосудия, меняя адреса проживания.

Однако силовики установили место их пребывания и задержали, сообщив о подозрении в коллаборационизме. В настоящее время они взяты под стражу, обоим грозит до 15 лет заключения.

Помогали врагу пытать украинцев — СБУ задержала двух херсонских коллаборантов - фото 3
Источник: Facebook

Напомним, ранее ведомство объявило подозрение экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику и бывшему главе Государственной регистрационной службы Дмитрию Ворону, заочно осудив чиновников соответственно на 15 и 12 лет заключения.

В Днепропетровской области разоблачили и засудили агента ФСБ, который отслеживал и сообщал данные о тяжелой дальнобойной артиллерии ВСУ.

А в Николаеве задержали госизменника, который наблюдал за передвижением украинских армейцев и передавал информацию российским силовикам.

СБУ
Украина
Херсонская область
Коллаборант
Криминал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ