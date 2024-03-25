Помогали врагу пытать украинцев — СБУ задержала двух херсонских коллаборантов

Силовики СБУ возле здания. Фото иллюстративное: Hromadske

Служба безопасности Украины задержала двух херсонских коллаборантов по обвинению в пытках украинцев. Задержанные "работали" в российской застенке, действовавшей во время оккупации города, а после его освобождения, избегали уголовной ответственности.

Об этом информирует пресс-служба силового ведомства.

Читайте также:

СБУ разоблачила херсонцев, помогавших российской армии

Силовики СБУ с задержанным. Источник: СБУ

Злоумышленниками, как сообщается, оказались местные мужчина и женщина, которые в начале вероломного вторжения России поддержали оккупационную армию. За это они были назначены в "администрацию" российской застенки, которая действовала в захваченной в то время городской исправительной колонии. У них была российская форма, табельное оружие и "удостоверение".

Силовики СБУ с задержанными. Источник: СБУ

По данным силовиков, коллаборанты охраняли камеры, где содержались участники движения сопротивления в регионе. Там российские солдаты применяли пытки к пострадавшим, требуя сотрудничества против Украины.

Фигуранты помогали врагу контролировать режим содержания заключенных украинцев. После освобождения города они скрывались от правосудия, меняя адреса проживания.

Однако силовики установили место их пребывания и задержали, сообщив о подозрении в коллаборационизме. В настоящее время они взяты под стражу, обоим грозит до 15 лет заключения.

Источник: Facebook

Напомним, ранее ведомство объявило подозрение экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику и бывшему главе Государственной регистрационной службы Дмитрию Ворону, заочно осудив чиновников соответственно на 15 и 12 лет заключения.

В Днепропетровской области разоблачили и засудили агента ФСБ, который отслеживал и сообщал данные о тяжелой дальнобойной артиллерии ВСУ.

А в Николаеве задержали госизменника, который наблюдал за передвижением украинских армейцев и передавал информацию российским силовикам.