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Допомагали ворогу катувати українців — СБУ затримала двох херсонських колаборантів

25 березня 2024 18:00
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Ілля Рябінін
редактор
Допомагали ворогу катувати українців — СБУ затримала двох херсонських колаборантів
Силовики СБУ біля будівлі. Фото ілюстративне: Hromadske
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України затримала двох херсонських колаборантів за звинуваченням у катуванні українців. Затримані "працювали" у російській катівні, яка діяла під час окупації міста, а після його звільнення уникали кримінальної відповідальності.

Про це інформує пресслужба силового відомства.

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Силовики СБУ із затриманим. Джерело: СБУ

Зловмисниками, як повідомляється, виявилися місцеві чоловік та жінка, які на початку віроломного вторгнення Росії підтримали окупаційну армію. За це їх було призначено до "адміністрації" російської катівні, яка діяла у захопленій на той час міській виправній колонії. Вони мали російську форму, табельну зброю та "посвідчення".

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Силовики СБУ із затриманою. Джерело: СБУ

За даними силовиків, колаборанти охороняли камери, в яких утримувалися учасники руху опору в регіоні. Там російські солдати застосовували катували потерпілих, вимагаючи співпраці проти України.

Фігуранти допомагали ворогу контролювати режим утримання ув’язнених українців. Після звільнення міста вони переховувались від правосуддя, змінюючи адреси проживання.

Проте силовики встановили місце їхнього перебування і затримали, повідомивши про підозру в колабораціонізмі. Наразі їх взято під варту, обом загрожує до 15 років ув'язнення.

Допомагали ворогу катувати українців — СБУ затримала двох херсонських колаборантів - фото 3
Джерело: Facebook

Нагадаємо, раніше  відомство оголосило підозру ексміністру освіти та науки Дмитру Табачнику та колишньому очільнику Державної реєстраційної служби Дмитру Ворону, заочно засудивши чиновників відповідно на 15 та 12 років ув’язнення.

Водночас у Дніпропетровській області викрили та засудили агента ФСБ, який відстежував та повідомляв дані про важку далекобійну артилерію ЗСУ.

А у Миколаєві затримали держзрадника, який спостерігав за пересуванням українських армійців та передавав інформацію російським силовикам.

СБУ
Україна
Херсонська область
Колаборант
Кримінал

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